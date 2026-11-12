Siang Ini 12 November 2026 Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RI

JawaPos.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan Gibran Rakabuming Raka dikabarkan bakal menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden (Wapres) ke MPR RI sekitar pukul 11.00 WIB.

Penyerahan surat pengunduran diri itu disampaikan setelah sebelumnya Gibran memutuskan pengunduran diri dengan menyerahkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (11/11) pagi.

"Jam 11.00 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya," kata Habiburokhman di sela-sela rapat kerja (raker) dengan Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

Sebelumnya, Kabar mundurnya Gibran dari jabatan Wapres RI juga tidak dibantah oleh Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron.

"Per malam ini, Mas Gibran masih Wapres," ucap Bro Ron saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (11/11) malam.

Bro Ron mengungkapkan, rencananya Gibran bakal ke MPR RI, pada Kamis (12/11) besok. Namun, Bro Ron tidak menjelaskan lebih lanjut terkait rencana kedatangan Gibran ke MPR.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gibran dikabarkan bakal menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR RI, bertepatan sidang paripurna, pada Kamis besok.