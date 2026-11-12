Komisi III DPR Kebut RUU Perampasan Aset, Fokus Kembalikan Harta Hasil Kejahatan

JawaPos.com - Komisi III DPR RI terus menggenjot pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengembalian kekayaan hasil kejahatan, agar pelaku tidak sampai menikmatinya.

Untuk itu, Komisi yang membidangi penegakan hukum dan keamanan itu menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN).

Dalam kesempatan itu, Ketua DPP Bidang Hukum ARUN, Yudi Rijali Muslim, mendorong pemerintah dan DPR RI mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.

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Regulasi tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat pemberantasan kejahatan sekaligus memastikan hak-hak masyarakat yang dirugikan dapat dipulihkan.

Ia mengaku telah melakukan serangkaian kajian internal, dengan melibatkan kalangan akademisi, serta menyerap aspirasi masyarakat melalui survei.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kontribusi organisasi dalam memberikan masukan terhadap penyusunan regulasi perampasan aset.

Menurut dia, pembentukan RUU Perampasan Aset harus berorientasi pada penegakan hukum yang berkeadilan.

Selain itu, regulasi ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

"UU Perampasan Aset ini diharapkan mampu mengembalikan hak rakyat dan memutuskan keuntungan kejahatan. Seperti yang kita tahu, mengembalikan hak rakyat dalam hal ini korupsi, tentu merampas sumber daya yang harusnya ada, seperti infrastruktur, pendidikan, pengentasan kemiskinan maupun kesehatan," kata Yudi dalam RDPU dengan Komisi III DPR, Rabu (11/11).

Dia juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa hasil tindak pidana tidak dapat dinikmati pelakunya meskipun telah menjalani hukuman pidana.

Sebab, penjatuhan hukuman penjara saja dinilai belum cukup apabila keuntungan dari kejahatan masih dikuasai, disembunyikan, atau dinikmati pihak lain.

"Negara harus bisa memastikan bahwa keuntungan dari kejahatan tidak bisa dipegang oleh pelakunya. Dan UU ini diharapkan juga mampu menutup celah penyembunyian aset, baik berupa perubahan bentuk aset maupun pemindahan aset ke luar negeri," ujarnya.

Lebih lanjut, Yudi menilai keberhasilan pemberantasan tindak pidana tidak boleh hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dijatuhi hukuman.

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Pemulihan kerugian negara dan pengembalian hak masyarakat juga harus menjadi indikator penting dalam penegakan hukum.

Dia mengingatkan, jangan sampai hukum justru terlihat tidak adil karena masyarakat kecil harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara pelaku kejahatan ekonomi masih bisa mempertahankan kekayaan yang diperoleh secara ilegal.

"Yang paling penting adalah mampu memberikan keadilan bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat kecil diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara pelaku kejahatan ekonomi mampu mempertahankan hasil kejahatannya," paparnya.

"Kami juga berharap aset kejahatan jangan sampai membiayai kekuasaan, membangun jaringan kejahatan baru, dan negara harus menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat bisa dipulihkan," lanjutnya.

Yudi juga meminta agar substansi RUU Perampasan Aset mampu menjawab perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks.

Terlebih, kemajuan teknologi, transaksi digital, sistem keuangan modern, hingga aktivitas ekonomi lintas negara membuat upaya penyembunyian aset semakin beragam.

"UU ini harus mampu melacak, membekukan, mengamankan, serta memulihkan aset, Selain itu, RUU ini juga harus bisa mencegah aset yang ada menjadi sumber jaringan kejahatan baru, mempengaruhi kebijakan, dan merusak persaingan ekonomi yang sehat," tegasnya.

Selain itu, RUU Perampasan Aset diharapkan mampu menjaga kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

Sementara itu, Ketua Divisi Advokasi ARUN, Syaqieb, memberikan perhatian khusus terhadap mekanisme hukum yang akan digunakan dalam pelaksanaan perampasan aset.

Dia mengusulkan agar prinsip conviction based (CB) menjadi dasar utama dalam penerapan regulasi tersebut.

Menurut Syaqieb, mekanisme CB diperlukan untuk memastikan perampasan aset dilakukan berdasarkan pembuktian melalui proses hukum yang adil serta berada di bawah pengawasan ketat pengadilan.

Meski demikian, dia tidak menutup kemungkinan penerapan prinsip non-conviction based (NCB) dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat.

Misalnya, ketika terdapat indikasi kuat pelaku kejahatan berupaya melarikan diri atau memindahkan asetnya, maupun ketika tersangka atau pelaku tindak pidana meninggal dunia.

"Aset tetap harus memiliki dugaan kuat berhubungan dengan tindak pidana. Dan harus tetap melewati proses pemeriksaan pengadilan, sebelum diputuskan status aset. NCB adalah instrumen pengecualian, ultimum remedium, bukan prosedur umum perampasan aset," beber Syaqieb.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus pimpinan sidang, Soedeson Tandra, mengakui bahwa RUU Perampasan Aset memiliki potensi disalahgunakan sebagai instrumen abuse of power apabila tidak dirancang dengan pengawasan dan batasan yang jelas.

Namun, dia menegaskan bahwa para legislator telah mempertimbangkan prinsip ultimum remedium dalam penyusunan regulasi tersebut.

Artinya, penerapan undang-undang ini harus ditempatkan sebagai upaya terakhir apabila instrumen hukum lain tidak lagi dapat digunakan.

"Yaitu, UU ini digunakan, jika memang sudah tidak ada lagi UU yang bisa dipergunakan," ujar Soedeson.

Soedeson juga meminta ARUN memberikan pandangan mengenai kemungkinan perluasan cakupan pengaturan perampasan aset terhadap tindak kriminal lainnya.

Salah satu yang disinggung adalah tindak pidana penipuan yang dapat menimbulkan penderitaan dan kerugian besar bagi para korbannya.

Sementara, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN, Endang Agustina mengapresiasi sejumlah gagasan yang disampaikan, terutama mengenai pentingnya membedakan secara tegas antara kekayaan yang tidak wajar dan aset yang benar-benar terbukti berkaitan dengan tindak pidana.