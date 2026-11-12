Prabowo Kutip Pepatah Jawa hingga Ayat Alquran saat Pidato di HUT Partai NasDem

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto mengutip sebuah pepatah Jawa dan frasa dalam ayat Alquran saat menyampaikan pidato politik di HUT ke-15 Partai NasDem, Rabu (11/11) malam.

Ia mengutip sebuah pepatah bijak Jawa, yakni Sing Becik Ketitik, Sing Ala Ketara di hadapan sejumlah petinggi partai politik dan kader NasDem.

Pepatah itu secara harfiah memiliki arti, perbuatan baik akan tampak, begitu pun dengan perbuatan buruk juga akan terlihat pada akhirnya.

“Sing becik ketitik, sing ala ketara. Yang benar akan kelihatan, yang salah juga,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya, sebagaimana dilansir dari Antara.

Ia juga menjelaskan frasa siratal mustaqim pada ayat ke-5 Surah Al Fatihah, yang menurutnya memiliki makna yang mendalam bagi dirinya dalam melangkah.

Siratal mustaqim di ayat ini, bila diterjemahkan secara bebas memiliki arti jalan yang lurus.

Bagi Prabowo, frasa siratal mustaqim menyiratkan makna bahwa setiap manusia selalu dihadapkan pada berbagai pilihan.

Termasuk memilih jalan yang benar, meskipun jalan menuju kepada kebenaran penuh rintangan atau tidak mudah.

Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan ia bertekad untuk memilih jalan yang benar, meskipun tidak mudah.

Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk berbuat hal yang sama, untuk berani membedakan hal yang benar dan salah.

"Jalan yang benar membela kebenaran dan keadilan. Jalan yang benar, ajaran nenek moyang kita, ajaran orang tua kita. Bela mereka yang lemah, karena yang kuat sudah enggak perlu dibela," ujarnya.

Presiden menyatakan banyak hujatan yang dilayangkan kepada dirinya karena tekadnya itu.

"Kita dimaki-maki, kita dihujat. Ya sudah, saya berbuat demi rakyat saya, saya berbuat untuk masa depan anak-anak saya," lanjut Prabowo.

Pidato itu disampaikan Prabowo di hadapan sejumlah petinggi partai politik, pejabat negara, serta kader NasDem.

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Agenda HUT ke-15 Partai Nasdem Di NasDem Tower itu dihadiri sejumlah petinggi partai politik koalisi dan luar koalisi pemerintah.

Beberapa di antaranya Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Kemudian sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono yang merupakan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra.

Lalu ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

Juga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Fianda Hafid, dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman.