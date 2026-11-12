NasDem Tegaskan Loyal kepada Konstitusi, Prabowo Ingatkan Harus Berani Ambil Jalan yang Benar

Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta. (Istimewa)

JawaPos.com - Partai NasDem menyatakan loyal kepada konstitusi dan mendukung jalannya pemerintahan. Komitmen ini mendapat respon dari Presiden Prabowo Subianto agar elite politik harus berani mengambil jalan yang benar demi kepentingan bangsa.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan pentingnya persatuan meski pilihan politik berbeda. Kepentingan partai harus tetap berorientasi kepada kemajuan serta kesejahteraan bagi rakyat.

Surya menilai, kehadiran Prabowo dalam perayaan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11) sebagai kehormatan bagi keluarga besar NasDem. Menurutnya, kehadiran kepala negara menunjukkan bahwa NasDem tidak sendiri dalam perjuangan membangun bangsa dan negara.

“Ini akan memberikan arti tersendiri, NasDem mendapatkan satu energi positif. NasDem tidak sendiri dalam keinginannya memperjuangkan sesuatu, perjuangan membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini,” kata Surya.

Menurutnya, partai tidak boleh hanya berorientasi kepada perebutan jabatan. Partai harus memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat.

“Kita terlalu banyak membuang energi secara percuma. Kita terjebak pada urusan remeh-temeh, melemparkan isu satu sama lain, menghilangkan posisi strategis kita untuk siap menghadapi tantangan yang lebih besar, yaitu persaingan kita dengan negara-negara lain,” imbuhnya.

Oleh karena itu, NasDem berkomitmen loyal kepada konstitusi. Dia mendukung pemerintah Prabawa berjalan optimal memberikan manfaat bagi rakyat.

“Maka untuk itulah, NasDem dengan ketetapan hati, partai ini tetap loyal pada konstitusi, loyal pada kepemimpinan yang terpilih. Presiden Prabowo tidak boleh gagal. Saya katakan sekali lagi, Presiden Prabowo tidak boleh gagal,” tegasnya.

Di tempat sama, Presiden Prabowo menyatakan sudah lama mengenal Surya Paloh. Keduanya sempat membuat pilihan politik berbeda namun tetap menjaga persatuan.

“Saya dan Pak Surya Paloh sudah berkawan cukup lama. Kita melewati perjalanan yang panjang. Kita pernah berada dalam wadah dan gerakan yang sama. Dan juga kita pernah memilih jalan yang berbeda. Tapi tujuan tetap sama. Kita sama-sama cinta dengan bangsa ini dan kita sama-sama ingin menyumbang tenaga, pikiran, gagasan dan cita-cita kita,” kata Prabowo.

Dia menegaskan bahwa politik pada hakikatnya merupakan kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Karena itu, keterlibatan dalam politik menuntut keberanian, pengorbanan, dan tanggung jawab untuk ikut menyelesaikan persoalan masyarakat.

“Berpolitik itu adalah kehendak memperbaiki kehidupan rakyat. Itu adalah definisi politik yang diajarkan dalam buku-buku politik. Kehendak memperbaiki kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, setiap elite politik harus berani mengambil pilihan yang benar dalam perjuangan bagi masyarakat.

“Setiap manusia suatu saat harus memilih. Tiap manusia akan sampai di mana dia lihat jalan itu terpecah. Jalan yang benar tapi penuh rintangan. Ini jalan yang enak, cepat. Tapi ini jalan yang salah. Tiap manusia di antara kita harus memilih,” pungkas Prabowo.