Panel Barus Mundur dari Projo, Pilih Fokus Kawal Agenda Pemerintahan Prabowo

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo), Panel Barus, memutuskan mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi tersebut pada Rabu (11/11). Langkah itu diambil sebagai bentuk komitmennya untuk tidak lagi terlibat dalam aktivitas politik praktis.

Panel menegaskan, dirinya ingin menaruh perhatian pada upaya mengawal berbagai program kerakyatan yang menjadi agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya bermaksud menegaskan di sini bahwa fokus saya adalah mengawal agenda-agenda kerakyatan yang diperjuangkan oleh Presiden Prabowo. Saya undur diri dulu dari politik praktis untuk fokus menjalankan berbagai agenda tadi, yang tantangannya juga sangat besar,” kata Panel Barus di Jakarta, Rabu malam.

Dia menjelaskan, keputusannya meninggalkan Projo tidak terlepas dari tanggung jawabnya sebagai Deputi Pengembangan Usaha Koperasi di Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI. Menurutnya, jabatan tersebut menuntut perhatian dan keterlibatan lebih besar dalam menjalankan program-program pemerintah.

Meski tak lagi berada dalam struktur organisasi Projo, Panel optimistis organisasi relawan tersebut tetap mampu melanjutkan kiprahnya melalui kepengurusan dan kepemimpinan yang baru.

"Saya berharap tali silaturahmi akan terus terjaga karena apa yang diperjuangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo sejalan dengan apa yang kita semua cita-citakan," tegasnya.

Panel mengungkapkan, saat ini dirinya tengah disibukkan dengan sejumlah kegiatan serta program strategis di lingkungan kementerian. Salah satu agenda yang akan menjadi perhatiannya adalah konsolidasi koperasi petani beras dan penyelenggaraan rapat umum koperasi peternak ayam.

Selain itu, dia juga terlibat dalam pengembangan jaringan koperasi yang mendukung sejumlah program pemerintah. Di antaranya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berbagai agenda tersebut, lanjut Panel, membutuhkan fokus dan kerja serius agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Karena itu, dia memilih untuk sementara waktu meninggalkan panggung politik praktis dan mengalihkan perhatiannya pada tugas pemerintahan, khususnya pengembangan usaha koperasi.