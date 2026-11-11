Hadiri HUT ke-15 NasDem, Prabowo Singgung Pengkhianatan dan Sebut Kekuasaan jadi Godaan Terbesar

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menilai pengkhianatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan sejarah peradaban manusia. Menurutnya, besarnya godaan kekuasaan menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan pengkhianatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11) malam.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengaku tidak merasa heran dengan berbagai peristiwa pengkhianatan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, sejarah membuat dirinya menyadari bahwa fenomena tersebut telah berulang kali terjadi dalam perjalanan peradaban manusia.

"Ada di antara kita yang suka menghina bangsa sendiri. Saya kadang-kadang geleng-geleng kepala sendiri. Tetapi, karena saya suka belajar sejarah, dan saya sudah lama jadi orang Indonesia, jadi saya tidak terlalu kaget. Sejarah peradaban manusia penuh dengan pengkhianatan, dengan kasus-kasus pengkhianatan, karena kekuasaan sangat menggoda," kata Prabowo.

Prabowo kemudian mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki daya tarik yang sangat besar dan berpotensi mendorong seseorang terjerumus dalam praktik korupsi. Bahkan, semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula godaan untuk menyalahgunakannya.

Dalam memperkuat pandangannya, Prabowo mengutip adagium terkenal dari sejarawan sekaligus politikus Inggris, Lord Acton, yang membahas hubungan antara kekuasaan dan korupsi.

"Ada pepatah tokoh-tokoh dunia, di antaranya mengatakan power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan condong menggoda orang jadi korup, makin besar kekuasaan semakin besar godaan untuk menjadi korup," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengaitkan persoalan tersebut dengan pentingnya membangun sistem kaderisasi yang berkualitas di lingkungan partai politik. Dia pun mengaku sependapat dengan pandangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengenai perlunya proses kaderisasi yang dilakukan secara serius dan berkelanjutan.

Menurut Prabowo, kaderisasi menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat kualitas partai politik. Melalui proses tersebut, partai diharapkan mampu melahirkan kader-kader yang memiliki integritas serta dapat menjalankan tanggung jawab politik dengan baik.

Prabowo juga mengingatkan seluruh partai politik agar tidak hanya melihat kelebihan para kadernya, tetapi turut melakukan evaluasi terhadap berbagai kekurangan di internal organisasi. Dia menilai, pembenahan harus menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas partai.

"Kita butuh kaderisasi yang baik, dan saya kira semua partai melakukan itu. Saya selalu mengatakan semua partai banyak yang baik, tetapi kita harus koreksi diri, banyak partai juga terdiri dari orang-orang yang tidak baik," tegas Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya introspeksi bagi setiap partai politik. Menurutnya, keberadaan kader yang berkualitas harus diimbangi dengan keberanian organisasi untuk mengoreksi dan memperbaiki anggotanya yang bermasalah.