HNW Mundur sebagai Pimpinan MPR, Bukan untuk jadi Wapres Gantikan Gibran

JawaPos.com - Hidayat Nur Wahid (HNW) mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua MPR RI ternyata bukan untuk membuka jalan menjadi pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pengunduran diri politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dilakukan karena mendapat penugasan baru dari partai untuk memimpin diplomasi antarparlemen dunia melalui posisi Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP).

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menjelaskan, penugasan tersebut merupakan keputusan DPP PKS. HNW dinilai memiliki kompetensi, kapasitas, dan jejaring yang dibutuhkan untuk memperkuat diplomasi parlemen, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Ini adalah tugas yang sangat penting dan membutuhkan sosok figur yang memiliki kompetensi, kapasitas, jejaring bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat internasional," kata Kholid dalam keterangannya, Rabu (11/11).

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Menurut Kholid, penunjukan HNW sebagai Ketua BKSAP juga diarahkan untuk memperkuat perjuangan diplomasi Indonesia, khususnya di negara-negara Islam. Salah satu perhatian utamanya adalah memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina melalui jalur diplomasi antarparlemen.

Dengan penugasan tersebut, PKS telah menyiapkan pengganti HNW di kursi Wakil Ketua MPR RI. Partai berlambang bulan sabit kembar itu menunjuk Ketua Majelis Syura PKS Muhammad Sohibul Iman untuk mengisi posisi tersebut.

Kholid menyebut, Sohibul Iman memiliki rekam jejak kepemimpinan di internal partai maupun lembaga legislatif. Dia pernah menjabat sebagai Presiden PKS dan Wakil Ketua DPR RI sebelum dipercaya menjadi Ketua Majelis Syura PKS.

"Beliau juga memiliki rekam jejak sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dengan rekam jejak kepemimpinan, baik di partai maupun di DPR RI tersebut, insyaallah Dr. Muhammad Sohibul Iman akan mampu melanjutkan kepemimpinan Dr. Hidayat Nur Wahid di pimpinan MPR RI," ujarnya.