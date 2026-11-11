Gibran Rakabuming Dikabarkan Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

JawaPos.com - Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI. Kabar mundurnya Gibran dari jabatan wakil kepala negara tersiar sejak Rabu (11/11) petang.

Bahkan, mulanya Istana Wakil Presiden akan menggelar konferensi pers pada petang tadi. Namun, hingga pukul 20.00 WIB tak kunjung digelar.

Kabar mundurnya Gibran dari jabatan Wapres RI tidak dibantah oleh Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron.

"Per malam ini, Mas Gibran masih Wapres," kata Bro Ron saat dihubungi JawaPos.com.

Bro Ron mengungkapkan, rencananya Gibran bakal ke MPR RI, pada Kamis (12/11) besok. Namun, Bro Ron tidak menjelaskan lebih lanjut terkait rencana kedatangan Gibran ke MPR.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gibran dikabarkan bakal menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR RI, bertepatan sidang paripurna, pada Kamis besok.