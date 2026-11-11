Jika Gibran Mengundurkan Diri, Pengamat Ungkap Anies, AHY, hingga Puan Berpotensi jadi Wapres 

JawaPos.com - Sejumlah nama mulai diperbincangkan sebagai calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jika benar-benar mengundurkan diri dari jabatannya. Nama yang paling berpotensi mulai dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anies Baswedan, Puan Maharani, Mahfud MD, hingga Sugiono.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai, masing-masing tokoh memiliki kelebihan dan kekurangan jika diajukan sebagai pengganti Gibran. Namun, ia juga menyoroti dinamika hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan calon wakil presiden.

Jamiluddin menyebut AHY dan Anies memiliki tren elektabilitas yang cenderung meningkat. Sementara itu, elektabilitas nama-nama lain dinilainya relatif rendah.

"Jadi, dilihat dari penerimaan publik, AHY dan Anies paling layak untuk diajukan menjadi wapres. Sebab, dengan penerimaan publik yang lebih baik, resistensi kedua tokoh itu untuk menjadi wapres relatif kecil," ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/11).

Namun, Jamiluddin menilai Prabowo kemungkinan memiliki pertimbangan tersendiri jika harus memilih antara AHY dan Anies. Menurutnya, Prabowo cenderung mempertimbangkan AHY karena dinilai memiliki hubungan politik yang lebih dekat dengan presiden.

AHY dianggap relatif diterima Prabowo karena kinerjanya selama berada di pemerintahan dinilai memuaskan. Selain itu, Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga menjadi bagian dari gerbong politik Prabowo dalam Koalisi Merah Putih.

Faktor kedekatan Prabowo dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga disebut menjadi pertimbangan. Jamiluddin menilai hubungan tersebut bisa membuat Prabowo merasa lebih nyaman jika didampingi AHY.

"SBY dinilai menjadi garansi bahwa AHY akan tetap loyal kepada Prabowo baik saat suka maupun duka," ungkapnya.

Jamiluddin menambahkan, faktor kenyamanan politik menjadi hal penting bagi Prabowo. Terlebih, menurutnya, setelah muncul persoalan penyadapan ilegal terhadap presiden, Prabowo akan semakin berhati-hati agar tidak kembali menghadapi pengkhianatan dari lingkaran kekuasaan.

Puan Maharani Berpeluang jadi Pengganti Gibran Meski AHY dan Anies masuk dalam pertimbangannya, Jamiluddin menyebut peluang Puan Maharani juga tidak bisa dikesampingkan. Prabowo bisa saja memilih Ketua DPR RI tersebut sebagai pengganti Gibran dengan pertimbangan politik.

Salah satu kemungkinan yang disorot adalah keinginan Prabowo untuk menarik PDI Perjuangan (PDIP) masuk ke dalam lingkaran pemerintahan. Menurut Jamiluddin, langkah itu sejalan dengan pendekatan politik akomodatif yang selama ini diterapkan Prabowo.

Ia menilai Prabowo sudah lama berkeinginan merangkul PDIP ke dalam koalisi pemerintahan. Namun, upaya tersebut disebut terkendala keberadaan Gibran yang tidak dikehendaki Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Namun, jika Puan dipilih menjadi wakil presiden, Jamiluddin memperkirakan akan ada konsekuensi politik yang menyertainya. Ia menduga kemungkinan tersebut dapat melibatkan pertukaran posisi antara PDIP dan Gerindra.

"Barternya Puan menjadi wapres tapi Ketua DPR diberikan ke Gerindra. Bisa jadi pengganti Puan diberikan kepada Sufmi Dasco Ahmad," jelasnya.

Menurut Jamiluddin, skenario tersebut berkaitan dengan keinginan Prabowo agar DPR lebih kooperatif terhadap pemerintah. Hal itu, menurutnya, bisa terwujud apabila posisi Ketua DPR dipegang oleh kader Gerindra.