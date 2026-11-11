Jika Gibran Mengundurkan Diri, Pengamat Ungkap Anies, AHY, hingga Puan Berpotensi jadi Wapres 

JawaPos.com - Sejumlah nama mulai diperbincangkan sebagai calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jika benar-benar mengundurkan diri dari jabatannya. Nama yang paling berpotensi mulai dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anies Baswedan, Puan Maharani, Mahfud MD, hingga Sugiono.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai, masing-masing tokoh memiliki kelebihan dan kekurangan jika diajukan sebagai pengganti Gibran. Namun, ia juga menyoroti dinamika hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan calon wakil presiden.

Jamiluddin menyebut AHY dan Anies memiliki tren elektabilitas yang cenderung meningkat. Sementara itu, elektabilitas nama-nama lain dinilainya relatif rendah.

"Jadi, dilihat dari penerimaan publik, AHY dan Anies paling layak untuk diajukan menjadi wapres. Sebab, dengan penerimaan publik yang lebih baik, resistensi kedua tokoh itu untuk menjadi wapres relatif kecil," ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/11).

Namun, Jamiluddin menilai Prabowo kemungkinan memiliki pertimbangan tersendiri jika harus memilih antara AHY dan Anies. Menurutnya, Prabowo cenderung mempertimbangkan AHY karena dinilai memiliki hubungan politik yang lebih dekat dengan presiden.

AHY dianggap relatif diterima Prabowo karena kinerjanya selama berada di pemerintahan dinilai memuaskan. Selain itu, Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga menjadi bagian dari gerbong politik Prabowo dalam Koalisi Merah Putih.