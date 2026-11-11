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Penulis: Muhammad Ridwan
Rabu, 11 November 2026 | 22.06 WIB

120 Anggota DPR Teken Usulan HMP Pemakzulan Gibran, Fraksi PKS Terbanyak 

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Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Istimewa)

JawaPos.com – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi di parlemen menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP), yang berkaitan dengan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Dari delapan fraksi tersebut, jumlah pengusul terbanyak berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejumlah 28 anggota.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, sebanyak 120 anggota tersebut dihimpun berdasarkan jumlah tanda tangan yang disampaikan oleh perwakilan masing-masing fraksi pengusul. Seluruhnya berasal dari delapan fraksi di parlemen.

"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditanda tangani ya berdasarkan yang ditanda tangani adalah 120 orang," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Saan merinci komposisi anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat tersebut. PKS menjadi fraksi dengan jumlah pengusul paling banyak, yakni 28 orang.

Setelah PKS, Fraksi Partai Nasdem menyumbang 19 anggota, disusul Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat yang masing-masing mengirimkan 18 anggota. Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan tercatat memiliki 14 anggota yang ikut mengusulkan HMP.

Adapun Fraksi Partai Golkar dan Partai Gerindra masing-masing diwakili 11 anggota. Kemudian, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) hanya menyumbangkan satu anggota dalam usulan tersebut.

"Total 120 anggota dari delapan Fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," ujar Saan.

Saan menguraikan, pimpinan DPR telah menerima secara resmi usulan hak menyatakan pendapat yang diajukan para anggota dewan. Hal itu mengacu pada ketentuan Pasal 211 Ayat 1 Undang-Undang MD3 serta Pasal 192 Ayat 1 Tata Tertib DPR RI.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa substansi usulan HMP tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 Ayat 4 Huruf C Undang-Undang MD3. Ketentuan itu mengatur hak menyatakan pendapat DPR terhadap Wakil Presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut.

"Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 Ayat 4 Huruf C Undang-Undang MD III yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat," tegas Saan.

Meski demikian, usulan tersebut belum berarti proses pemakzulan Gibran telah diputuskan. Saan menegaskan, DPR akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui tahapan dan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," pungkasnya.

Editor: Kuswandi
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