120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Resmi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat untuk Pemakzulan Gibran

JawaPos.com - Sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ihwal hal ini dikatakan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.

Saan mengatakan, 120 anggota DPR RI itu telah menandatangani pengajuan HMP berdasarkan pengusulan yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan fraksi partai politik.

"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu (11/11).

Dia menjelaskan 120 anggota DPR RI itu terdiri atas Fraksi PDIP 14 orang, Fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, Fraksi NasDem 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN satu orang, dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang.

Dengan hal tersebut, menurut dia, Pimpinan DPR RI menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI.

"Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," kata Saan.

Sebelumnya, semua fraksi partai politik (parpol) di DPR RI resmi mengajukan HMP untuk memproses pemakzulan Gibran imbas persoalan ijazah.

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