Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Penulis: Sabik Aji Taufan
Rabu, 11 November 2026 | 20.47 WIB

HUT ke-15 NasDem, Surya Paloh: Musuh Bukan di Antara Kita

Gambar utama - Image

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan kepada para kadernya agar menjaga soliditas. Sebab, musuh yang harus dihadapi bukan berasal dari internal partai.
 
Hal itu dia sampaikan kepada kader Partai NasDem dari seluruh Indonesia secara hybrid melalui Command Center NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11). Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem.
 
Surya menekankan, partainya konsisten menjaga Gerakan Perubahan sebagai landasan perjuangan partai. Menurutnya, konsistensi dalam merestorasi bangsa akan menjadi modal penting bagi NasDem untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan mengambil peran lebih besar dalam perjalanan Indonesia.
 
“Saya yakin dan percaya ketika kita mampu mempertahankan konsistensi perjuangan untuk membawa gerakan perubahan merestorasi bangsa ini, seluruh komponen dan elemen masyarakat, cepat atau lambat, akan memberikan tempat di hati mereka. NasDem adalah salah satu partai terbaik di negeri ini,” kata Surya.
 
 
Dia menekankan bahwa keberadaan partai tidak boleh menjadi beban bagi masyarakat. Partai harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
 
“Saat apa yang kita perjuangkan walaupun sebutir pasir, setetes air, jika itu berarti untuk sumbangsih kemajuan berbangsa dan bernegara kita akan mengatakan terima kasih Tuhan, kami masih bisa memberikan sesuatu," imbuhnya.
 
Surya menekankan bahwa perjuangan politik tidak semata-mata diukur dari besarnya kekuasaan atau capaian elektoral, melainkan juga dari kontribusi yang dapat diberikan kepada masyarakat. Karena itu, platform restorasi harus terus dijaga relevansinya dan diwujudkan melalui kerja serta keberpihakan yang memberikan manfaat bagi kehidupan publik.
 
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kemandirian, militansi, dan soliditas kader. Seluruh elemen partai diminta terus memperkuat konsolidasi organisasi, membangun kesamaan arah perjuangan, serta menjadikan para elite sebagai teladan dalam sikap dan tindakan.
 
“Musuh kita bukan di antara kita, tetapi musuh kita adalah kebodohan cara berpikir kita untuk tidak ingin maju serta untuk tidak mau lebih baik lagi daripada apa yang kita miliki hari ini,” tegasnya.
 
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga oleh kualitas pemikiran, kedewasaan dalam bersikap, dan kemampuan seluruh kader untuk bergerak dalam satu semangat perjuangan.
 
Dalam rangkaian peringatan HUT ke-15, Dewan Pertimbangan (Wantim) DPP Partai NasDem juga menggelar kegiatan pembagian 750 mawar biru dan 75 bibit pohon di kawasan NasDem Tower, Jakarta.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
HUT ke-15 NasDem, Surya Paloh Ingatkan Harus Utamakan Kepentingan Bangsa - Image
Politik

HUT ke-15 NasDem, Surya Paloh Ingatkan Harus Utamakan Kepentingan Bangsa

Senin, 9 November 2026 | 06.08 WIB

Jelang HUT ke-15 NasDem, Sahroni Ingin Partai Bermanfaat Bagi Disabilitas hingga Ojol - Image
Politik

Jelang HUT ke-15 NasDem, Sahroni Ingin Partai Bermanfaat Bagi Disabilitas hingga Ojol

Senin, 9 November 2026 | 06.05 WIB

Rayakan HUT ke-15, NasDem Harap Anak Yatim Bisa Jadi Anggota DPR hingga Dokter - Image
Politik

Rayakan HUT ke-15, NasDem Harap Anak Yatim Bisa Jadi Anggota DPR hingga Dokter

Jumat, 6 November 2026 | 05.56 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore