HUT ke-15 NasDem, Surya Paloh: Musuh Bukan di Antara Kita

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (Istimewa)

JawaPos.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan kepada para kadernya agar menjaga soliditas. Sebab, musuh yang harus dihadapi bukan berasal dari internal partai.

Hal itu dia sampaikan kepada kader Partai NasDem dari seluruh Indonesia secara hybrid melalui Command Center NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11). Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem.

Surya menekankan, partainya konsisten menjaga Gerakan Perubahan sebagai landasan perjuangan partai. Menurutnya, konsistensi dalam merestorasi bangsa akan menjadi modal penting bagi NasDem untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan mengambil peran lebih besar dalam perjalanan Indonesia.

“Saya yakin dan percaya ketika kita mampu mempertahankan konsistensi perjuangan untuk membawa gerakan perubahan merestorasi bangsa ini, seluruh komponen dan elemen masyarakat, cepat atau lambat, akan memberikan tempat di hati mereka. NasDem adalah salah satu partai terbaik di negeri ini,” kata Surya.

Dia menekankan bahwa keberadaan partai tidak boleh menjadi beban bagi masyarakat. Partai harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

“Saat apa yang kita perjuangkan walaupun sebutir pasir, setetes air, jika itu berarti untuk sumbangsih kemajuan berbangsa dan bernegara kita akan mengatakan terima kasih Tuhan, kami masih bisa memberikan sesuatu," imbuhnya.

Surya menekankan bahwa perjuangan politik tidak semata-mata diukur dari besarnya kekuasaan atau capaian elektoral, melainkan juga dari kontribusi yang dapat diberikan kepada masyarakat. Karena itu, platform restorasi harus terus dijaga relevansinya dan diwujudkan melalui kerja serta keberpihakan yang memberikan manfaat bagi kehidupan publik.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kemandirian, militansi, dan soliditas kader. Seluruh elemen partai diminta terus memperkuat konsolidasi organisasi, membangun kesamaan arah perjuangan, serta menjadikan para elite sebagai teladan dalam sikap dan tindakan.

“Musuh kita bukan di antara kita, tetapi musuh kita adalah kebodohan cara berpikir kita untuk tidak ingin maju serta untuk tidak mau lebih baik lagi daripada apa yang kita miliki hari ini,” tegasnya.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga oleh kualitas pemikiran, kedewasaan dalam bersikap, dan kemampuan seluruh kader untuk bergerak dalam satu semangat perjuangan.

Dalam rangkaian peringatan HUT ke-15, Dewan Pertimbangan (Wantim) DPP Partai NasDem juga menggelar kegiatan pembagian 750 mawar biru dan 75 bibit pohon di kawasan NasDem Tower, Jakarta.