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Penulis: Muhammad Ridwan
Rabu, 11 November 2026 | 20.07 WIB

Gibran Disebut Berniat Mundur, PKB: Hak Menyatakan Pendapat DPR Tetap Jalan

Wapres Gibran Rakabuming Raka saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11). (ANTARA) - Image

Wapres Gibran Rakabuming Raka saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11). (ANTARA)

JawaPos.com – Niat Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya tidak serta-merta menghentikan proses politik di DPR.

Fraksi PKB DPR RI memastikan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat yang tengah bergulir di parlemen tetap berjalan.

Hal itu ditegaskan Kapoksi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Komisi II DPR RI Muhammad Khozin.

Menurut dia, Gibran sejauh ini baru menyampaikan niat untuk mundur dan belum secara resmi mengajukan pengunduran diri.

Karena itu, Khozin menilai perlu ada kejelasan mengenai sikap Gibran sebelum langkah tersebut dapat diproses lebih lanjut.

Meski demikian, ia menghormati hak konstitusional yang dimiliki Gibran untuk menentukan sikap.

“Pasti dalam koridor hitam putihnya sudah jelas. Kalau memang mengundurkan diri, ya ada pernyataannya. Apalagi ini masih niat. Jadi apapunlah itu kita menghormati. Tapi mekanisme politik insya Allah tetap berjalan,” kata Khozin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Khozin menjelaskan, rencana pengunduran diri Gibran dan proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat di DPR merupakan dua persoalan yang berbeda.

Keduanya memiliki jalur serta mekanisme masing-masing yang tidak saling memengaruhi.

Dia menyebut, Gibran dapat menggunakan jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memperjuangkan persoalan yang berkaitan dengan ijazahnya.

Editor: Bayu Putra
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