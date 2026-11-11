Peluang Gibran Fight di PTUN? Berikut Pendapat Yusril, Mahfud MD, hingga Hotman Paris 

JawaPos.com - Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melakukan perlawanan hukum atau fight di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikannya dibatalkan Mahkamah Agung (MA) menuai tanggapan dari sejumlah tokoh hukum.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, mantan Menko Polhukam Mahfud MD, hingga pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan pandangan berbeda mengenai persoalan tersebut.

Secara umum, langkah Gibran yang menyatakan ingin berjuang secara hukum di PTUN dalam perkara surat penyetaraannya yang dibatalkan MA dan dikuatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebetulnya tak banyak membantu.

Berikut adalah analisis hukum dari Yusril, Mahfud MD, hingga Hotman Paris.

Yusril: Putusan MA Sudah Final, Gibran Bukan Pihak yang Bisa Ajukan PK Yusril menegaskan, putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum biasa untuk mempersoalkan putusan tersebut. Menurutnya, Gibran juga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) secara pribadi.

"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Persoalan tersebut bermula dari gugatan H.M. Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi Subhan sekaligus membatalkan Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

MA juga memerintahkan kementerian terkait mencabut surat penyetaraan pendidikan tersebut. Putusan yang diketok pada 30 Oktober 2026 itu membatalkan putusan PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang sebelumnya tidak mengabulkan gugatan Subhan.

Yusril menjelaskan, pembatalan tersebut berlaku surut atau ex tunc. Artinya, surat penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan batal dan tidak sah sejak pertama kali diterbitkan pada Agustus 2019.

"Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah," jelasnya.

Konsekuensi lainnya, menurut Yusril, berkaitan dengan gugatan yang sedang berjalan di PTUN. Apabila Kemendikdasmen telah melaksanakan putusan MA dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan, objek yang dipersoalkan dalam gugatan tersebut tidak lagi ada.

"Apabila Kemendikdasmen telah melaksanakan putusan MA, objek gugatan dalam perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak lagi ada," urai Yusril.

Yusril juga menjelaskan, jika pihak Gibran berencana menggugat keputusan pencabutan yang diterbitkan Kemendikdasmen, langkah tersebut berhadapan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan itu mengecualikan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan semata-mata untuk melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dari objek gugatan PTUN.

Sementara itu, peluang mengajukan PK juga dinilai terbentur persoalan legal standing. Sebab, pihak tergugat dalam perkara kasasi di MA adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan Gibran secara pribadi.

"Gibran tidak dapat mengajukan banding atau upaya hukum atas putusan tersebut karena pihak tergugat dalam perkara di MA adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, Gibran bukan merupakan pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut," imbuhnya.

Dengan begitu, hak mengajukan PK berada pada pihak yang berperkara, yakni kementerian melalui pejabat yang menjadi tergugat. Namun, Yusril menyebut pemerintah tidak berencana mengambil langkah tersebut dan cenderung segera menjalankan putusan MA.

Ia juga mengingatkan bahwa pengajuan PK tidak menangguhkan pelaksanaan putusan yang telah dijatuhkan MA.

Mahfud MD: Pembuktian Ijazah Sekarang Tidak Mengubah Pilpres 2024 Pandangan lain disampaikan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia menanggapi keinginan Gibran untuk membuktikan kepemilikan ijazah SMA melalui proses hukum.

Menurut Mahfud, sekalipun Gibran nantinya bisa menunjukkan ijazah yang dimaksud, pembuktian tersebut tidak otomatis mengubah persoalan persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.

Ia menilai, dokumen yang baru dibuktikan sekarang tidak bisa diberlakukan surut untuk mengubah keadaan hukum pada masa lalu. Mahfud menyebutnya sebagai post factum, yakni pembuktian setelah suatu peristiwa atau proses hukum berlangsung.

"Seumpama dia mau membuktikan punya ijazah, taruhlah ijazah itu memang benar-benar ada. Itu tidak ada gunanya. Karena ini kasus Pilpres 2024 di mana ijazahnya tuh tidak ada. Kalau ada, kenapa menggunakan suket? Kenapa membuktikan sekarang? Kenapa tidak dulu saja ditunjukkan?" ujar Mahfud dalam podcast di akun MahfudMD Official.

Ia kemudian memberikan ilustrasi apabila Gibran berhasil membuktikan kepemilikan ijazah tersebut di pengadilan pada waktu mendatang.

"Seumpama terbukti besok ke pengadilan, ijazahnya yang ia punya ya boleh dipakai besok, tidak berlaku untuk kemarin, tidak membatalkan keputusan kemarin, tidak menunda kebatalannya sebagai Wapres," jelasnya.

Mahfud menambahkan, jika ijazah tersebut memang ada dan dapat dibuktikan, Gibran tetap bisa menggunakannya untuk kepentingan pencalonan pada Pemilu 2029.

"Silakan mau membuktikan, buktikan saja, tapi ini tidak ada pengaruhnya terhadap situasi politik sekarang," tegas Mahfud.

Hotman Paris Pertanyakan Pertimbangan Hukum MK Sementara itu, pengacara Hotman Paris Hutapea memberikan sorotan berbeda. Ia tidak secara langsung membahas peluang Gibran menggugat di PTUN, tetapi mempertanyakan pertimbangan hukum MK yang turut menjadi perhatian dalam polemik penyetaraan pendidikan tersebut.

Hotman menyoroti Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXIV/2026. Menurutnya, terdapat persoalan hukum acara karena MK menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan, tetapi dalam pertimbangan hukumnya turut membahas substansi mengenai bukti pendidikan Gibran.

Dalam amar putusan, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Namun dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA. Mahkamah Konstitusi RI

Hotman mempertanyakan apakah pengadilan yang menyatakan tidak berwenang mengadili suatu perkara dapat sekaligus memberikan penilaian terhadap substansi bukti yang diajukan.

"Kalau pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili, maka pengadilan tidak boleh lagi menilai eksistensi atau keabsahan atau status dari bukti yang diajukan," kata Hotman dalam video yang diunggahnya.

Ia menilai, seharusnya MK tidak memberikan penilaian mengenai ada atau tidaknya ijazah yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA apabila sejak awal menyatakan tidak memiliki kewenangan mengadili pokok perkara.

Hotman juga mempertanyakan apakah pertimbangan hukum yang tidak tercantum sebagai amar putusan tersebut dapat dijadikan pegangan dalam perkara-perkara lainnya.

"Kalau amar putusan menyatakan tidak berwenang mengadili, tapi dalam pertimbangan mengadili substansi, apakah putusan seperti ini bisa dipakai sebagai pegangan untuk putusan-putusan lain?" ujarnya.

Namun begitu, ia mengamini pernyataan Yusril yang menyebut bahwa putusan MK sudah tak bisa diotak-atik lagi melalui langkah lain, termasuk di PTUN.