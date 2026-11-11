Beda Penjelasan Gibran, Istana, Yusril, hingga Bakom soal PTUN dan Isu Wapres Mundur

JawaPos.com – Sejumlah pihak di lingkaran terdekat istana, bahkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sendiri berbeda penjelasan saat ditanya soal isu pengunduran diri Wapres.

Termasuk soal saran dari Presiden Prabowo Subianto agar putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu terus berjuang di PTUN.

Saat ditanya wartawan di Istana, Gibran tidak secara terbuka menjelaskan kepada publik bahwa ia menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Gibran hanya mengakui bahwa dirinya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana pada Selasa pagi (10/11).

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas dinamika yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk langkah yang perlu ditempuh untuk menyikapinya.

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD, sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran, Selasa (10/11).

Mensesneg: Presiden Tidak Menolak Wapres Mundur Namun, penjelasan Gibran itu berbeda dengan yang disampaikan oleh para pembantu presiden di hari yang sama.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak menolak keinginan Wapres Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Prasetyo memastikan, dalam pertemuan tersebut Prabowo tidak menyampaikan penolakan atas niat Gibran untuk mundur sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Baca Juga:Wapres Gibran Disarankan Mundur secara Sukarela Demi jaga Stabilitas Bangsa

"Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11) sore.

Prasetyo awalnya membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran yang berlangsung sekitar 2,5 jam.

Dalam kesempatan itu, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk melepaskan jabatan sebagai Wakil Presiden di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang.

"Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di eh Mahkamah Agung," ungkap Prasetyo.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Prasetyo, Prabowo juga memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.

Namun, Prasetyo tidak menjelaskan lebih jauh mengenai materi pembicaraan maupun saran yang disampaikan Presiden kepada wakilnya itu.

Selain mengutarakan niat mundur, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur peradilan tata usaha negara.

"Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," jelas Prasetyo.

Prasetyo menyebut, keinginan Gibran menempuh jalur hukum merupakan bagian dari proses peradilan yang harus dihormati.

Pemerintah pun tidak mempersoalkan apabila Gibran ingin menguji persoalan dokumen pendidikannya melalui PTUN.

Baca Juga: Mahkamah Agung Unggah Putusan Lengkap Mengenai Suket Pendidikan SMA Gibran

"Ya, kan itu proses hukum ya. Untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara," imbuhnya.

Bakom Bantah Prabowo Minta Gibran Melawan di PTUN Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Syahganda Nainggolan membantah anggapan bahwa Prabowo mengarahkan Gibran untuk terus memperjuangkan persoalan keabsahan ijazahnya melalui PTUN.

Syahganda justru mengaitkan sikap Presiden dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.

Sebelumnya, Yusril menilai langkah Gibran untuk kembali menempuh jalur PTUN sudah tidak memiliki manfaat.

Menurut Syahganda, pernyataan Yusril tersebut dapat dipandang sebagai gambaran perhatian sekaligus sikap Prabowo terhadap persoalan yang tengah dihadapi Gibran.

"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," tegas Syahganda, Rabu (11/11).

Baca Juga:MA Perintahkan Kemendikdasmen Cabut Suket Penyetaraan Ijazah Gibran

Dia menilai kecil kemungkinan Prabowo justru meminta Gibran kembali melakukan perlawanan hukum, sementara menteri yang membidangi urusan hukum di kabinetnya telah menyampaikan pandangan berbeda.

Syahganda berpandangan, pernyataan Yusril dapat merepresentasikan pandangan hukum Presiden dalam menyikapi polemik dokumen pendidikan Gibran.

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," tegasnya.

Yusril Sebut Upaya Gibran Lewat PTUN Tak Berguna Di sisi lain, Yusril Ihza Mahendra berpandangan bahwa langkah Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA sederajat melalui PTUN sudah tidak relevan.

Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah bersifat final dan mengikat sehingga tidak tersedia lagi ruang untuk mengajukan upaya hukum lanjutan.

"Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama," ujar Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11).

Yusril menjelaskan, putusan kedua lembaga peradilan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena itu, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengubah putusan yang telah dijatuhkan.

"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," tegasnya.

Dia kemudian menjelaskan bahwa dalam perkara di MA, pihak yang menjadi tergugat adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Sementara itu, Gibran tidak berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan banding.

Yusril juga memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan mengambil langkah Peninjauan Kembali (PK), melainkan melaksanakan putusan MA tersebut.

"Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final," beber dia.

Dia kembali menekankan bahwa persoalan tersebut merupakan ranah hukum yang penyelesaiannya berada di tangan lembaga peradilan. Baik MK maupun MA, menurutnya, telah mengeluarkan putusan yang bersifat final.

"Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan, beliau bukan pihak," ujarnya.

Terkait gugatan yang masih berjalan di PTUN Jakarta, Yusril memperkirakan proses persidangan berpotensi dihentikan. Hal itu lantaran objek sengketa berupa surat keterangan (suket) yang dipersoalkan dinilai sudah tidak ada setelah adanya putusan MA.

"Dalam perkara eh Bu Mercy, eh Pak Denny Indrayana, beliau mengajukan sebagai pihak Tergugat Intervensi, bisa mengajukan perlawanan. Tapi saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini, yang sudah diupload hari ini, itu bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mercy dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi," ucap Yusril.

Yusril pun memperkirakan perkara tersebut dapat dihentikan dan dikeluarkan dari daftar perkara PTUN Jakarta, karena objek yang menjadi pokok sengketa dianggap telah kehilangan relevansinya.