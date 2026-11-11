Penulis Kitab Kuning Mbah Riyan Al-Mastur Dapat Penghargaan PKB Awards, Cak Imin Merasa Bangga

JawaPos.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengakui kekagumannya terhadap Mbah Riyan Al-Mastur. Ulama yang akrab dipanggil Mbah Riyan tersebut menjadi salah seorang peraih penghargaan dalam ajang PKB Award 2026.

Muhaimin menyampaikan bahwa dirinya mengenal sosok Mbah Riyan sebagai seorang kiai yang tetap menjalani kehidupan sederhana. Di tengah dedikasinya menjaga dan mengembangkan khazanah keilmuan pesantren, Mbah Riyan juga bekerja sebagai tukang batu sebagaimana masyarakat pada umumnya.

”Saya kenal Mbah Riyan ini. Beliau seorang kiai, tapi saya panggil Mbah Riyan karena bekerja sebagai tukang batu,” ujar Muhaimin dalam acara Puncak Anugerah PKB Award 2026 dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2026 di Kantor DPP PKB, Selasa malam (10/11).

Politisi yang akrab dipanggil Gus Muhaimin itu mengungkapkan bahwa Mbah Riyan merupakan bagian dari ulama yang punya peranan penting dalam merawat khazanah keilmuan pesantren serta tradisi keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja). Menurut dia, kiprah Mbah Riyan patut dibanggakan.

Khususnya jalan yang ditempuh oleh Mba Riyan dalam mengembangkan tradisi intelektual pesantren. Bagi Gus Muhaimin, penghargaan dari PKB bukan sekadar bentuk apresiasi kepada seorang penulis kitab kuning, melainlan juga penghormatan terhadap kontribusi para ulama dalam menjaga warisan keilmuan Islam.

”Saya bangga, santri bangga, dan PKB bangga. Mbah Riyan telah ikut merawat dan menjaga khazanah keilmuan pesantren dan Ahlussunnah wal Jamaah," ujarnya.

Atas penghargaan tersebut, Mbah Riyan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PKB, khususnya kepada Gus Muhaimin. Dia mengaku terharu atas inisiatif PKB yang memberikan ruang apresiasi kepada para santri, ulama, dan pesantren melalui ajang PKB Awards 2026.

”Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin Iskandar, yang telah ikut hadir dalam penghargaan PKB Award 2026. Semoga PKB tetap solid untuk kedepannya,” harapnya.



Mbah Riyan juga mengaku sangat terharu atas inisiatif acara PKB Award 2026. Menurut dia, acara tersebut patut untuk dipertahankan dan terus digelar setiap tahunnya. Sebab, acara tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi kaum muslimin.