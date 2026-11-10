Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

JawaPos.com – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Surat pengunduran diri HNW yang disampaikan melalui Fraksi PKS tersebut telah dibahas dan diterima dalam rapat pimpinan MPR RI, pada Selasa (10/11).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan, keputusan menerima pengunduran diri HNW telah diambil dalam rapat pimpinan. Selanjutnya, proses pemberhentian dari jabatan tersebut akan mengikuti ketentuan dan prosedur kelembagaan yang berlaku.

“Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI. Langkah selanjutnya akan diproses sesuai dengan mekanisme kelembagaan dan aturan perundang-undangan yang berlaku di MPR RI,” kata Muzani dalam unggahan pada akun Instagram pribadinya.

Muzani menyampaikan penghargaan atas kontribusi dan pengabdian HNW selama menjalankan tugas sebagai salah satu pimpinan MPR RI.

Menurutnya, dedikasi HNW selama menduduki jabatan tersebut menjadi bagian dari pengabdian kepada lembaga negara dan masyarakat Indonesia.

“Secara khusus kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Pak Hidayat. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,” jelas dia.