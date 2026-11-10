Pengunduran Diri Tiga Kader PSI Sebagai Langkah Selamatkan Karir Politik

JawaPos.com - Panggung politik nasional diguncang kabar mengejutkan menyusul pengunduran diri tiga tokoh penting yang juga kader utama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka secara resmi menyatakan mundur dari keanggotaan PSI pada Senin (9/11).

Ketiganya merupakan figur sentral PSI yang saat ini mengemban amanah strategis di jajaran Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Raja Juli Antoni menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Lalu Giring Ganesha sebagai Wakil Menteri Kebudayaan. Dan Isyana Bagoes Oka menduduki posisi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Terkait alasan hengkang, Giring Ganesha secara terbuka menyatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi sejalan dengan garis kebijakan partai berlambang gajah tersebut.

Sementara Raja Juli Antoni menegaskan ingin fokus penuh menjalankan tugas negara membantu kepemimpinan Presiden Prabowo. Lalu Isyana Bagoes Oka memilih tidak merinci alasan spesifik pengunduran dirinya.

Merespons dinamika politik tersebut, pengamat komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo menilai langkah mundurnya tiga nama dari PSI ini sarat akan pertimbangan strategis demi kelangsungan karier politik mereka ke depan.

"Keluarnya mereka dengan alasan apapun sebetulnya untuk menyelamatkan masa depan mereka sendiri. Saya kira, ketiganya dihadapkan pada pilihan ikut gerbong presiden atau gerbong lainnya," ungkap Suko kepada JawaPos.com, Selasa (10/11).

Lebih lanjut, alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) itu memandang bahwa eksodus massal para kader elite tersebut bukan sekadar peristiwa administratif biasa. Ia menilai momentum mundurnya Giring, Raja Juli, dan Isyana mengesankan adanya sinyal keretakan relasi antara lingkaran kekuasaan dengan struktur internal partai.

Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo. (PIH Unair)

Di sisi lain, kepergian tiga kader utama ini dipastikan membawa dampak signifikan bagi internal Partai Solidaritas Indonesia. Sebagai partai yang tengah berproses memperkuat basis dukungan nasional, kehilangan figur-figur yang telah lama berdarah-darah membangun partai tentu menjadi pukulan tersendiri.

Suko berpendapat, peristiwa ini langsung memukul stabilitas organisasi karena ketiganya merupakan representasi kader dengan rekam jejak dan kapasitas mumpuni.