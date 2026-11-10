Pengamat Sebut Pengunduran Diri Tiga Kader PSI Sebagai Langkah Selamatkan Karier Politik

JawaPos.com - Panggung politik nasional diguncang kabar mengejutkan menyusul pengunduran diri tiga tokoh penting yang juga kader utama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka secara resmi menyatakan mundur dari keanggotaan PSI pada Senin (9/11).

Ketiganya merupakan figur sentral PSI yang saat ini mengemban amanah strategis di jajaran Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Raja Juli Antoni menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Lalu Giring Ganesha sebagai Wakil Menteri Kebudayaan. Dan Isyana Bagoes Oka menduduki posisi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Terkait alasan hengkang, Giring Ganesha secara terbuka menyatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi sejalan dengan garis kebijakan partai berlambang gajah tersebut.

Sementara Raja Juli Antoni menegaskan ingin fokus penuh menjalankan tugas negara membantu kepemimpinan Presiden Prabowo. Lalu Isyana Bagoes Oka memilih tidak merinci alasan spesifik pengunduran dirinya.