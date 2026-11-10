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Penulis: Dadang Kurnia
Selasa, 10 November 2026 | 22.11 WIB

Pengamat Sebut Pengunduran Diri Tiga Kader PSI Sebagai Langkah Selamatkan Karier Politik

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. (Dok. Kemenhut) - Image

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. (Dok. Kemenhut)

JawaPos.com - Panggung politik nasional diguncang kabar mengejutkan menyusul pengunduran diri tiga tokoh penting yang juga kader utama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka secara resmi menyatakan mundur dari keanggotaan PSI pada Senin (9/11).

Ketiganya merupakan figur sentral PSI yang saat ini mengemban amanah strategis di jajaran Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Raja Juli Antoni menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Lalu Giring Ganesha sebagai Wakil Menteri Kebudayaan. Dan Isyana Bagoes Oka menduduki posisi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Terkait alasan hengkang, Giring Ganesha secara terbuka menyatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi sejalan dengan garis kebijakan partai berlambang gajah tersebut.

Sementara Raja Juli Antoni menegaskan ingin fokus penuh menjalankan tugas negara membantu kepemimpinan Presiden Prabowo. Lalu Isyana Bagoes Oka memilih tidak merinci alasan spesifik pengunduran dirinya.

Merespons dinamika politik tersebut, pengamat komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo menilai langkah mundurnya tiga nama dari PSI ini sarat akan pertimbangan strategis demi kelangsungan karier politik mereka ke depan.

Editor: Diar Candra
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