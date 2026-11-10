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Penulis: Muhammad Ridwan
Selasa, 10 November 2026 | 21.18 WIB

Elite PSI Serentak Mundur, Pengamat: Amankan Posisi dan Tak Mau Dikaitkan dengan Geng Solo

Ilustrasi: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menunjukan kartu tanda anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026). - Image

Ilustrasi: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menunjukan kartu tanda anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026).

JawaPos.com - Pengamat menilai mundurnya sejumlah elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena ingin menyelamatkan posisi politik dan jabatan masing-masing agar tidak terseret dinamika politik yang berkembang, termasuk isu keterkaitan dengan Geng Solo.

Diketahui tiga elite PSI yang mengundurkan diri adalah Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka. Ketiganya memiliki jabatan di kabinet Presiden Prabowo Subianto.

"Pertama, tiga sosok itu ingin menyelamatkan diri. Tiga sosok ini tidak ingin menerima imbas dari dinamika politik pascapenyadapan ilegal yang dilakukan Listyo Sigit terhadap Presiden Prabowo Subianto," ujar Pengamat Politik Jamiluddin Ritonga kepada wartawan, Selasa (10/11).

"Rumor yang berkembang penyadapan itu berkaitan dengan Geng Solo. Hal ini bisa saja dibaca Giring, Raja Juli, dan Isyana sebagai bahaya terhadap posisi mereka di kabinet," sambungnya.

Menurut pengamatannya, dengan meninggalkan PSI, ketiganya mungkin berharap tidak lagi dikaitkan dengan kelompok tersebut. Termasuk hubungan dengan PSI yang saat ini memiliki Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Pembina.

Alasan kedua, lanjut Jamiluddin, Giring, Raja Juli, dan Isyana kemungkinan merasa PSI bukan lagi rumah politik yang mampu menampung dan memperjuangkan idealisme mereka.

Ia menjelaskan, PSI pada awalnya dikenal sebagai wadah perjuangan politik anak muda untuk mendorong perubahan di Indonesia. Namun, perubahan identitas partai, termasuk pergantian logo dari bunga mawar menjadi gajah, dinilai dapat memengaruhi pandangan para kader lama.

Perubahan tersebut, menurut Jamiluddin, membuat identitas PSI sebagai partai anak muda semakin tidak terlihat. Kondisi itu diduga turut mengubah penilaian ketiga tokoh terhadap arah perjuangan partai.

Ketiga, Jamiluddin menilai mundurnya Giring, Raja Juli, dan Isyana bisa menjadi indikasi bahwa Jokowi tidak lagi dipandang sebagai patron politik yang mampu membesarkan PSI.

Menurutnya, kehadiran Jokowi di PSI justru bisa saja dianggap mengubah arah perjuangan partai. Ketiganya juga diduga mulai meragukan kemampuan mantan presiden tersebut untuk membawa PSI menjadi kekuatan politik yang lebih besar.

Editor: Bintang Pradewo
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