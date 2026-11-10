Mardani Sebut Hampir 50 Anggota DPR Teken Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran

Politisi PKS Mardani Ali Sera.(Royyan)
JawaPos.com - Dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disebut terus bertambah. Hingga Selasa (10/11), hampir 50 anggota dewan dikabarkan telah membubuhkan tanda tangan sebagai pengusul hak tersebut.
Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. Ia mengungkapkan, para anggota DPR yang telah menandatangani dokumen pengusulan HMP berasal dari sejumlah fraksi di parlemen.
Mardani juga memperlihatkan dokumen bertajuk 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat'. Dalam dokumen tersebut, namanya tercantum pada posisi pertama sebagai salah satu pengusul.
"Hampir 50, banyak fraksi," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (10/11).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, dukungan terhadap pengajuan HMP tidak hanya datang dari satu kelompok atau fraksi tertentu. Sejumlah anggota dewan dari lintas fraksi turut membubuhkan tanda tangan dalam dokumen tersebut.
Lebih lanjut, Mardani memastikan surat pengusulan HMP telah disampaikan kepada pimpinan DPR RI. Dengan demikian, dokumen yang memuat tanda tangan para pengusul tersebut sudah diteruskan ke tingkat pimpinan parlemen.
"Surat sdh disampaikan ke pimpinannya," jelasnya.
DPR Enggan Spekulasi soal Mundurnya Gibran
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Ketua DPR RI Puan Maharani menolak berspekulasi terkait isu yang beredar soal pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres).
Dia menegaskan, DPR akan menunggu kejelasan dan pernyataan resmi mengenai informasi tersebut. "Ya selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja," tegas Puan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
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