Elite PSI Kompak Mundur, Pengamat: Ujian Kepemimpinan Kaesang

JawaPos.com - Mundurnya sejumlah elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari posisi strategis di partai menjadi sorotan.

Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, fenomena ini merupakan ujian bagi kepemimpinan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

Ia menjelaskan, pergeseran tersebut perlu dicermati sebagai bagian dari dinamika konsolidasi internal, terutama ketika PSI tengah mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik pada Pemilu 2029.

mundurnya sejumlah tokoh seperti Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, hingga Isyana Bagoes Oka, lanjut Arifki, tidak serta-merta menjadi pertanda bahwa PSI berada di ambang pembubaran.

Kondisi tersebut dinilai memperlihatkan adanya perubahan komposisi dan konfigurasi kepemimpinan di tubuh partai yang dipimpin Kaesang Pangarep.

"Menurut saya, mundurnya sejumlah elite PSI ini perlu dibaca sebagai persoalan konsolidasi internal partai, bukan langsung sebagai tanda PSI akan bubar," kata Arifki kepada JawaPos.com, Selasa (10/11).

Arifki menuturkan, persoalan utama yang perlu diperhatikan adalah kemampuan PSI menjaga soliditas organisasi di tengah perubahan kepemimpinan.

Partai berlambang gajah itu harus mampu memastikan bahwa roda organisasi tetap berjalan meskipun sejumlah figur yang sebelumnya menempati posisi penting tidak lagi berada dalam struktur strategis.

"Yang perlu dicermati adalah apakah PSI masih memiliki soliditas organisasi dan kaderisasi yang kuat, atau justru terlalu bergantung pada figur-figur tertentu," tegasnya.

Arifki juga menyoroti besarnya pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap perjalanan politik PSI.

Kedekatan dengan Jokowi selama ini menjadi salah satu modal politik penting bagi partai tersebut, baik untuk membangun popularitas maupun memperluas jangkauan dukungan masyarakat.

Namun, dukungan dari tokoh besar tidak bisa dijadikan satu-satunya fondasi untuk mempertahankan keberlangsungan partai.

Popularitas yang diperoleh melalui kedekatan dengan figur tertentu harus diikuti dengan penguatan struktur organisasi dan loyalitas kader.

"Jokowi memang menjadi patron politik yang penting bagi PSI, tetapi patronase tidak otomatis menjamin soliditas partai. Popularitas dan kedekatan dengan tokoh besar harus diterjemahkan menjadi kekuatan organisasi, loyalitas kader, dan dukungan elektoral yang nyata," jelasnya.

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Karena itu, Arifki berpandangan, ancaman terbesar bagi PSI bukan semata-mata keluarnya sejumlah elite dari kepengurusan.

Persoalan yang lebih mendasar justru muncul apabila partai tersebut gagal menyiapkan regenerasi kepemimpinan dan membangun kelembagaan yang kokoh.

"Ancaman terbesar PSI bukan semata-mata mundurnya sejumlah elite, melainkan jika partai kehilangan regenerasi kepemimpinan dan gagal membangun institusi yang kuat," tegas Arifki.

Meski demikian, Arifki menilai terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa rentetan pengunduran diri tersebut akan berujung pada pembubaran PSI.

Dinamika pergantian kepengurusan merupakan hal yang bisa terjadi dalam perjalanan sebuah partai politik.

Namun, keluarnya sejumlah figur kunci tetap menjadi tantangan tersendiri bagi kepemimpinan Kaesang Pangarep.

"Saya kira terlalu jauh kalau langsung menyimpulkan PSI akan bubar. Tetapi, mundurnya sejumlah figur kunci tentu menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Kaesang. Apalagi, PSI sedang membutuhkan konsolidasi untuk mempersiapkan Pemilu 2029," ungkapnya.

Dia mengingatkan, PSI tidak boleh hanya mengandalkan pengaruh Jokowi untuk mempertahankan eksistensi politiknya.

Sebab, ketergantungan yang terlalu besar terhadap satu figur berpotensi menjadi kelemahan ketika partai harus menghadapi perubahan situasi politik maupun dinamika dukungan masyarakat.

"Jangan sampai PSI hanya kuat karena faktor Jokowi, tetapi belum cukup kuat membangun fondasi kelembagaan secara mandiri. Karena dalam politik, patron bisa memberikan daya ungkit, tetapi yang membuat partai bertahan adalah organisasi dan kaderisasi," paparnya.

Lebih lanjut, Arifki menilai momentum ini seharusnya dimanfaatkan PSI untuk membenahi sistem kaderisasi sekaligus memperkuat struktur kepemimpinan di berbagai tingkatan.

Partai juga perlu memberikan ruang bagi munculnya tokoh-tokoh baru agar keberlangsungan organisasi tidak bergantung pada popularitas segelintir elite.

Menurutnya, keberhasilan PSI menghadapi Pemilu 2029 tidak cukup diukur dari kemampuan mempertahankan kedekatan dengan tokoh nasional.

Partai tersebut harus membuktikan bahwa mereka memiliki basis kader, mesin politik, serta sistem organisasi yang mampu bekerja secara mandiri.