Terkait Menyebarnya Info Ketua Harian Mundur, PSI Tegaskan Ahmad Ali Masih Bersama Partai

Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali ditemui di kantor DPP PSI, Jakarta, Senin (19/10). (Dok Muhamad Ridwan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membantah kabar pengunduran diri Ketua Harian PSI Ahmad Ali yang beredar melalui pesan berantai di grup WhatsApp dan media sosial pada Selasa (10/11). Ahmad Ali disebut tidak pernah mengirimkan pemberitahuan terkait rencana konferensi pers pengunduran dirinya.
Bantahan tersebut disampaikan Direktur Media Sosial PSI Dian Sandi Utama. Ia merespons beredarnya informasi yang menyebut Ahmad Ali akan menggelar konferensi pers pada pukul 15.30 WIB untuk mengumumkan pengunduran dirinya dari partai.
"Kepada teman-teman media yang menanyakan lokasi konpers pengunduran diri Ketua Harian PSI, Bapak Ahmad Ali yang telah beredar melalui pesan berantai sejak pagi tadi di grup WA ataupun media sosial, perlu saya sampaikan bahwa Bapak Ahmad Ali tidak pernah mengirimkan pesan tersebut," ucapnya melalui keterangan di Threads pada Selasa (10/11).
Namun, ia menyatakan akan menyampaikan informasi lebih lanjut apabila terdapat perkembangan terkait kabar tersebut.
"Namun jika ada perkembangan lain, kami infokan lebih lanjut," lanjut keterangan tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022