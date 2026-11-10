Terkait Menyebarnya Info Ketua Harian Mundur, PSI Tegaskan Ahmad Ali Masih Bersama Partai

JawaPos.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membantah kabar pengunduran diri Ketua Harian PSI Ahmad Ali yang beredar melalui pesan berantai di grup WhatsApp dan media sosial pada Selasa (10/11). Ahmad Ali disebut tidak pernah mengirimkan pemberitahuan terkait rencana konferensi pers pengunduran dirinya.

Bantahan tersebut disampaikan Direktur Media Sosial PSI Dian Sandi Utama. Ia merespons beredarnya informasi yang menyebut Ahmad Ali akan menggelar konferensi pers pada pukul 15.30 WIB untuk mengumumkan pengunduran dirinya dari partai.

"Kepada teman-teman media yang menanyakan lokasi konpers pengunduran diri Ketua Harian PSI, Bapak Ahmad Ali yang telah beredar melalui pesan berantai sejak pagi tadi di grup WA ataupun media sosial, perlu saya sampaikan bahwa Bapak Ahmad Ali tidak pernah mengirimkan pesan tersebut," ucapnya melalui keterangan di Threads pada Selasa (10/11).

Namun, ia menyatakan akan menyampaikan informasi lebih lanjut apabila terdapat perkembangan terkait kabar tersebut.