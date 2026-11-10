Bertemu 10 Eks Kapolri di Hambalang, Presiden Prabowo Ingin Sampaikan Pesan Stabilitas Keamanan

JawaPos.com - Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan kapolri di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan dan ilegal akses terhadap dirinya dinilai sebagai pesan. Pemerhati isu-isu kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menegaskan hal itu.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan 10 eks kapolri berlangsung di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar), pada Minggu malam (8/11). Menurut Bambang, 10 mantan kapolri tersebut merupakan figur-figur penting dalam sejarah Polri. Mereka sudah berkiprah puluhan tahun untuk memajukan Korps Bhayangkara.

”Presiden sepertinya hendak memberi pesan dengan menghadirkan figur-figur yang memiliki legitimasi historis untuk menunjukkan bahwa persoalan yang menimpa seorang mantan kapolri tidak identik dengan persoalan seluruh institusi Polri,” ungkap Bambang pada Selasa (10/11).

Lewat pertemuan tersebut, Bambang menyatakan bahwa Polri ingin menyampaikan pesan secara tidak langsung. Yakni menegaskan bahwa stabilitas keamanan dalam negeri masih terjaga. Terlebih dalam pertemuan itu turut hadir beberapa pejabat seperti Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

”Itu sekaligus (menunjukkan) pesan bahwa persoalan yang berkembang tidak dipandang semata-mata sebagai konflik internal kepolisian, tetapi telah menjadi persoalan yang menyentuh kewibawaan dan keamanan negara,” bebernya.

Lebih lanjut, Bambang menyebutkan bahwa pertemuan yang turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan pejabat teras Mabes Polri tersebut turut menggambarkan posisi Presiden Prabowo sebagai pusat koordinasi dan otoritas politik tertinggi dalam pemerintahan yang dia pimpin.

”Hal ini tidak boleh diterjemahkan sebagai bukti bahwa presiden sedang mengarahkan hasil penyidikan atau menentukan siapa yang bersalah,” uja dia.

Diberitakan sebelumnya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap isi pertemuan antara Presiden Prabowo dengan 10 mantan kapolri. Melalui unggahan pada akun media sosial resminya, Menhan Sjafrie menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dan para purnawirawan Polri itu bertukar pikiran terkait dengan dinamika keamanan nasional. Mereka berbagi pandangan atas situasi terkini.



”Bertukar pandangan dan pengalaman strategis lintas generasi dalam menghadapi dinamika dan tantangan keamanan nasional,” ungkap Sjafrie.

Pengalaman dan pengabdian para mantan kapolri, lanjut dia, merupakan bagian dari kekayaan institusional bangsa Indonesia. Pemikiran para mantan kapolri tersebut bernilai strategis untuk memperkuat institusi kepolisian Indonesia agar semakin profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

”Ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi, memperkuat kesinambungan kepemimpinan,” ujarnya.

Sepuluh mantan kapolri yang hadir dalam pertemuan tersebut terdiri atas Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, dan Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.