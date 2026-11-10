Tanggapi Isu Wapres Gibran Mundur, Puan Maharani: Jangan Berandai-Andai

JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menolak berspekulasi terkait isu yang beredar soal pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres).

"Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," ujarnya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).

Begitu pula saat disinggung mengenai terkait konsekuensi ketatanegaraannya, seperti peluang digelarnya sidang istimewa MPR.

Puan meminta semua pihak tidak terburu-buru membahas skenario ke depan yang belum tentu terjadi.

Dia menegaskan, DPR akan menunggu kejelasan dan pernyataan resmi mengenai informasi tersebut. "Ya selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja," tegas Puan.

Ia juga angkat bicara mengenai dinamika politik yang belakangan memunculkan wacana pemakzulan Wapres Gibran.

Puan memastikan, DPR RI akan mengikuti aturan konstitusi, di mana terlebih dahulu menampung berbagai aspirasi yang berkembang melalui fraksi-fraksi di parlemen sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Menurut Puan, pembukaan masa sidang menjadi momentum bagi DPR untuk mendengarkan berbagai masukan yang sebelumnya telah dihimpun selama masa reses.

Aspirasi tersebut disampaikan melalui fraksi, badan-badan di DPR, maupun anggota masing-masing fraksi.