Tanggapi Isu Wapres Gibran Mundur, Puan Maharani: Jangan Berandai-Andai

Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Istimewa)
JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menolak berspekulasi terkait isu yang beredar soal pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres).
"Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," ujarnya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Begitu pula saat disinggung mengenai terkait konsekuensi ketatanegaraannya, seperti peluang digelarnya sidang istimewa MPR.
Puan meminta semua pihak tidak terburu-buru membahas skenario ke depan yang belum tentu terjadi.
Dia menegaskan, DPR akan menunggu kejelasan dan pernyataan resmi mengenai informasi tersebut. "Ya selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja," tegas Puan.
Ia juga angkat bicara mengenai dinamika politik yang belakangan memunculkan wacana pemakzulan Wapres Gibran.
Puan memastikan, DPR RI akan mengikuti aturan konstitusi, di mana terlebih dahulu menampung berbagai aspirasi yang berkembang melalui fraksi-fraksi di parlemen sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Menurut Puan, pembukaan masa sidang menjadi momentum bagi DPR untuk mendengarkan berbagai masukan yang sebelumnya telah dihimpun selama masa reses.
Aspirasi tersebut disampaikan melalui fraksi, badan-badan di DPR, maupun anggota masing-masing fraksi.
Baca Juga:Video Pengunduran Diri Giring hanya Berlatar Bendera Merah Putih dan Foto Prabowo, Tanpa Gibran
"Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada," kata Puan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022