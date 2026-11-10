Mangkir dengan Alasan Reses, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Anwar Sadad pada 16 November

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadad, tidak memenuhi panggilan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur (Jatim), pada Senin (9/10). Anwar Sadad tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan menjalankan agenda reses DPR.

Lembaga antirasuah menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Anwar Sadad pada Senin (16/11) mendatang. Penjadwalan ulang itu atas konfirmasi terkait ketidakhadirannya dalam panggilan Senin kemarin.

"Penyidik juga langsung menghubungi yang bersangkutan dan menjadwalkan ulang pada Senin depan, ya. Artinya penjadwalan ulang Senin depan juga sudah dikomunikasikan, sudah disampaikan kepada saudara AS (Anwar Sadad)," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/11).

Budi menjelaskan, Anwar Sadad telah mengirimkan surat kepada penyidik terkait alasan ketidakhadiran panggilan pemeriksaan. Anwar menyebut adanya agenda kedewanan yang harus dijalankan, yakni kegiatan reses DPR.

"Yang bersangkutan (AS) sudah mengirimkan konfirmasi ketidakhadirannya karena memang ada kegiatan dewan, yaitu kegiatan reses, ya," ucap Budi.

Budi tak menampik bahwa Anwar bukan kali pertama tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Meski demikian, pemanggilan sebelumnya dilakukan saat Anwar masih berstatus sebagai saksi.

Selain Anwar, KPK juga memanggil pihak swasta bernama Bagus Wahyudiono. Bagus disebut sebagai orang kepercayaan Anwar dan diduga mengetahui sejumlah hal terkait perkara tersebut. Namun, Bagus juga tidak hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada Senin (9/11) dengan alasan kesehatan.

Penyidik kemudian melakukan jadwal pemeriksaan ulang terhadap Bagus pada Senin (16/11), bersamaan dengan pemanggilan Anwar. KPK berharap keduanya memenuhi panggilan tersebut agar proses penyidikan dapat berjalan lebih optimal.

"KPK mengimbau agar yang bersangkutan (AS) bersama saudara BGS pada Senin depan untuk dapat hadir pemeriksaan yang dijadwalkan oleh KPK," tegas Budi.

Dalam perkembangan penyidikan perkara ini, KPK sebelumnya telah menyita berbagai aset yang diduga berkaitan dengan Anwar Sadad. Total nilai aset yang disita diperkirakan mencapai Rp 22 miliar. Barang-barang tersebut mencakup sejumlah bidang tanah, rumah toko (ruko), rumah tinggal, apartemen, stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), hingga gedung olahraga (GOR).

Penyidik menduga aset-aset tersebut memiliki keterkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi dalam pengurusan dana hibah pokmas yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur periode 2019–2022. Anwar sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan suap terkait pengalokasian dana hibah tersebut.

Berdasarkan konstruksi perkara yang diungkap KPK, Anwar diduga memiliki peran dalam menentukan besaran alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Jawa Timur. Sepanjang periode 2019–2022, Anwar diduga mendapatkan alokasi dana hibah dengan nilai mencapai sekitar Rp 291,5 miliar.

Dalam praktiknya, KPK menduga terdapat permintaan komitmen imbalan atau fee sebesar 15 hingga 20 persen kepada koordinator lapangan (korlap) maupun anggota DPRD yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah. Untuk mendapatkan pencairan anggaran, para korlap diduga membentuk kelompok masyarakat atau memanfaatkan lembaga tertentu sebagai pihak yang mengajukan proposal.

Setelah anggaran hibah dicairkan, para korlap diduga menyetorkan imbalan kepada Anwar dengan besaran sekitar 20 hingga 25 persen. Pemberian tersebut diduga dilakukan melalui beberapa cara, mulai dari penyerahan uang secara langsung, perantaraan Bagus Wahyudiono, hingga pembayaran berbagai kebutuhan pribadi Anwar.

KPK juga mengungkap dugaan penerimaan suap dari anggota DPRD Jawa Timur, Moch Mahrus, dengan nilai mencapai Rp 1,5 miliar. Pemberian tersebut diduga berkaitan dengan pengalokasian dana hibah pokmas senilai Rp 83,4 miliar.

Tidak hanya berupa uang, Mahrus juga diduga memberikan emas dengan berat sekitar satu kilogram. Selain itu, ia disebut turut membiayai pelunasan sebuah rumah di Surabaya serta pendirian usaha SPBE yang berkaitan dengan Anwar dan stafnya.

Pengusutan perkara korupsi dana hibah pokmas Jawa Timur ini merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Dalam keseluruhan rangkaian penyidikan, KPK telah menetapkan sebanyak 21 orang sebagai tersangka.

Dari jumlah tersebut, empat orang merupakan tersangka penerima suap yang berasal dari kalangan penyelenggara negara. Sementara 17 lainnya diduga berperan sebagai pemberi suap, terdiri atas 15 orang dari pihak swasta dan dua orang penyelenggara negara.

Sejauh ini, empat tersangka pemberi suap telah menjalani proses persidangan hingga perkara mereka berkekuatan hukum tetap. Keempatnya yakni Hasanuddin, anggota DPRD Jawa Timur periode 2024–2029; Jodi Pradana Putra, pihak swasta asal Blitar; Sukar, mantan kepala desa di Tulungagung; serta Wawan Kristiawan, pihak swasta asal Tulungagung.