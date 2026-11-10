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Penulis: Muhammad Ridwan
Selasa, 10 November 2026 | 13.54 WIB

Mangkir dengan Alasan Reses, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Anwar Sadad pada 16 November

Anwar Sadad. Istimewa - Image

Anwar Sadad. Istimewa

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadad, tidak memenuhi panggilan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur (Jatim), pada Senin (9/10). Anwar Sadad tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan menjalankan agenda reses DPR.

Lembaga antirasuah menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Anwar Sadad pada Senin (16/11) mendatang. Penjadwalan ulang itu atas konfirmasi terkait ketidakhadirannya dalam panggilan Senin kemarin.

"Penyidik juga langsung menghubungi yang bersangkutan dan menjadwalkan ulang pada Senin depan, ya. Artinya penjadwalan ulang Senin depan juga sudah dikomunikasikan, sudah disampaikan kepada saudara AS (Anwar Sadad)," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/11).

Budi menjelaskan, Anwar Sadad telah mengirimkan surat kepada penyidik terkait alasan ketidakhadiran panggilan pemeriksaan. Anwar menyebut adanya agenda kedewanan yang harus dijalankan, yakni kegiatan reses DPR.

"Yang bersangkutan (AS) sudah mengirimkan konfirmasi ketidakhadirannya karena memang ada kegiatan dewan, yaitu kegiatan reses, ya," ucap Budi.

Budi tak menampik bahwa Anwar bukan kali pertama tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Meski demikian, pemanggilan sebelumnya dilakukan saat Anwar masih berstatus sebagai saksi. 

Selain Anwar, KPK juga memanggil pihak swasta bernama Bagus Wahyudiono. Bagus disebut sebagai orang kepercayaan Anwar dan diduga mengetahui sejumlah hal terkait perkara tersebut. Namun, Bagus juga tidak hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada Senin (9/11) dengan alasan kesehatan.

Penyidik kemudian melakukan jadwal pemeriksaan ulang terhadap Bagus pada Senin (16/11), bersamaan dengan pemanggilan Anwar. KPK berharap keduanya memenuhi panggilan tersebut agar proses penyidikan dapat berjalan lebih optimal.

"KPK mengimbau agar yang bersangkutan (AS) bersama saudara BGS pada Senin depan untuk dapat hadir pemeriksaan yang dijadwalkan oleh KPK," tegas Budi.

Editor: Sabik Aji Taufan
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