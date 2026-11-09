Giring Keluar dari PSI, Ari Lasso: Dulu Bukannya Cita-citanya jadi Presiden

JawaPos.com - Keluarnya Giring Ganesha dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapat komentar bernada sindiran dari musisi Ari Lasso. Mantan vokalis Dewa 19 itu mengingatkan mimpi Giring yang sebelumnya pernah menyatakan keinginan maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

Sindiran tersebut disampaikan Ari melalui kolom komentar di video pernyataan pengunduran diri Giring dari PSI. Ia mengingatkan kembali pernyataan Giring beberapa tahun lalu yang sempat mengungkapkan ambisinya menjadi orang nomor satu di Indonesia.

"Dulu bukannya cita-citanya presiden. Ada di podcast-ku," tulis Ari Lasso dalam komentarnya, dikutip Senin (9/11).

Pernyataan Ari tersebut merujuk pada keputusan Giring yang pernah mendeklarasikan diri masuk dalam bursa Capres 2024. Saat itu, Giring yang masih menjabat sebagai politikus PSI mengaku telah mendapat dukungan dari partainya, istri, anak-anak, hingga keluarga besar.

Giring bahkan menyatakan kesiapannya menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan ambisi politik tersebut. Dia mengklaim memiliki keyakinan penuh untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Saya yakin satu juta persen untuk maju di Pilpres 2024," kata Giring dalam jumpa pers virtual pada Rabu (26/8/2020).

Mantan vokalis Nidji itu juga sempat memaparkan sejumlah gagasan yang ingin diperjuangkannya jika terpilih menjadi presiden. Fokus programnya mencakup kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan, dengan perhatian khusus terhadap aspirasi anak muda.

Giring kala itu menginginkan birokrasi dan sistem pemerintahan lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dia juga menyoroti pentingnya membuka peluang pekerjaan baru seiring perkembangan teknologi digital, bukan justru menghambat inovasi demi kepentingan kelompok tertentu.