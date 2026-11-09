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Penulis: Antara
Selasa, 10 November 2026 | 03.48 WIB

Isyana Bagoes Oke Resign dari Jabatan Waketum PSI

Isyana Bagoes Oka. (Igman IbrahimDok. JawaPos.com) - Image

Isyana Bagoes Oka. (Igman IbrahimDok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Isyana Bagoes Oka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI).

"DPP PSI menyatakan menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PSI, Isyana Bagoes Oka dari jabatan Wakil Ketua Umum DPP PSI serta Giring Ganesha," kata Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (9/11).

DPP PSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi Isyana selama mengabdi di partai.

Partai berpandangan bahwa tugas pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan golongan maupun partai.

"Kami berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan maupun partai," demikian pernyataan tersebut.

DPP PSI juga mendoakan agar Isyana dapat semakin fokus menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan memberikan pengabdian terbaik bagi rakyat Indonesia. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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