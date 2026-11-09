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Penulis: Syahrul Yunizar
Selasa, 10 November 2026 | 04.15 WIB

Tak hanya Raja Juli dan Giring Ganesha, Isyana Bagoes Oka juga Hengkang dari PSI

Anggota Dewan Pembina DPP PSI Isyana Bagoes Oka di kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (4/9). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com) - Image

Anggota Dewan Pembina DPP PSI Isyana Bagoes Oka di kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (4/9). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pengumuman mundurnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia) PSI Raja Juli Antoni dari PSI nyaris bersamaan dengan pengumuman mundurnya Giring Ganesha. Tidak hanya mereka berdua, Isyana Bagoes Oka juga meninggalkan partai tersebut.

Ketua Umum (Ketum) DPP PSI Kaesang Pangarep menyampaikan bahwa dirinya sudah menerima surat pengunduran diri dari Raja Juli, Isyana, dan Giring. Dia menyebut, alasan ketiga figur sentral PSI tersebut memang jauh lebih penting di atas kepentingan golongan dan partai.

”Kami berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan maupun partai,” terang Kaesang melalui keterangan resmi pada Senin malam (9/11).

Atas keputusan pengunduran diri ketiga sosok tersebut, lanjut Kaesang, DPP PSI menyatakan menerima. Kini  Raja Juli Antoni sudah bukan lagi Sekjen DPP PSI. Demikian pula Isyana Bagoes Oka sudah bukan lagi Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PSI. Sementara Giring Ganesha juga tidak lagi berada di bawah bendera PSI.

”DPP PSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi ketiganya selama mengabdi di PSI,” imbuhnya.

Atas keputusan yang diambil oleh ketiga politisi tersebut, Kaesang mendoakan agar mereka semakin fokus dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan memberikan pengabdian terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, Raja Juli Antoni menyatakan mundur dari partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep tersebut. Dia mengaku ingin fokus membantu Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri kehutanan (menhut).

”Hari ini saya sudah menyampaikan surat pengunduran diri saya dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaesang Pangarep,” tulis Raja Juli dalam keterangan resminya.

Tidak panjang lebar, Raja Juli menyatakan bahwa keputusan mundur dari kursi sekjen PSI dilakukan dengan satu alasan. Dia ingin mencurahkan segenap tenaga, waktu, dan pikirannya untuk membantu Presiden Prabowo dalam tugas sebagai menhut.

”Intinya saya mundur sebagai Sekjen DPP PSI dan segala aktivitas partai. Alasannya hanya satu. Saya ingin full time dan konsentrasi penuh membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri kehutanan,” ujarnya.

Editor: Estu Suryowati
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