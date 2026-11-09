Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 10 November 2026 | 03.45 WIB

Video Pengunduran Diri Giring hanya Berlatar Bendera Merah Putih dan Foto Prabowo, Tanpa Gibran

Pernyataan video pengunduran diri Giring Ganesha sebagai anggota PSI (Instagram Giring) - Image

Pernyataan video pengunduran diri Giring Ganesha sebagai anggota PSI (Instagram Giring)

JawaPos.com - Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud) Giring Ganesha resmi undur diri dari anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal yang menjadi sorotan adalah tidak masuknya foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sebagai latar belakang video Giring.

Pernyataan pengunduran diri Giring diketahui diunggahnya dalam video di Instagram. Background video yang dibuatnya hanya menampakkan Bendera Merah Putih di sisi kanan dan foto Presiden Prabowo Subianto di sisi kiri.

Hal ini pun menuai sorotan dari netizen. Salah satunya influencer yang terkenal mendukung pemerintahan Prabowo, Zarry Hendrik.

"Background cukup manis. Merah Putih dan Pak Presiden," tulisnya di kolom komentar, dikutip Senin (9/11).

Tak adanya foto Gibran yang berdampingan dengan Prabowo pun disadari netizen lain.

"Parah foto Gibran gak ada," tulis akun bms.underground.

Tak ada pernyataan lebih lanjut terkait tak adanya foto Gibran dalam pernyataan pengunduran diri Giring. 

Sebelumnya, ia turut menyinggung kepercayaan Presiden Prabowo Subianto yang mengajaknya bergabung dalam pemerintahan sebagai Wakil Menteri Kebudayaan.

Giring mengungkapkan, Prabowo pernah menelepon dan mengajaknya berjuang bersama dalam pemerintahan pada September 2024. Ajakan tersebut langsung disambutnya tanpa keraguan.

"Saya juga masih ingat betul sekitar bulan September 2024, Bapak Prabowo Subianto menelepon dan mengajak saya berjuang bersama di dalam pemerintahan yang akan beliau pimpin. Tanpa ragu saya menjawab, 'Siap Bapak Prabowo, siap Bapak Presiden'," katanya di Instagram, Senin (9/11).

Mantan vokalis Nidji itu menyebut bahwa selama dua tahun mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Kebudayaan, dirinya mendapat banyak pengalaman sekaligus semakin memahami tanggung jawab dalam melayani bangsa dan negara.

Namun dalam perjalanan politiknya di PSI, Giring merasa terdapat sejumlah hal yang tidak lagi sejalan dengan perjuangannya sejak awal.

"Namun dalam perjalanan berpartai, saya merasa ada hal-hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal," ungkapnya.

Setelah melalui pertimbangan pribadi, Giring mengaku telah memutuskan mundur dari keanggotaan PSI pada pekan lalu. Keputusan tersebut kemudian disampaikannya secara terbuka melalui pernyataan pamit kepada keluarga besar partai.

"Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang, minggu lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia," jelasnya.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pilih Setia pada Prabowo, Raja Juli Tinggalkan Partai Pimpinan Kaesang PSI - Image
Politik

Pilih Setia pada Prabowo, Raja Juli Tinggalkan Partai Pimpinan Kaesang PSI

Selasa, 10 November 2026 | 02.37 WIB

Perjalanan Karier Giring Ganesha: dari Band Nidji, Wamenbud, hingga Hengkang dari PSI - Image
Entertainment

Perjalanan Karier Giring Ganesha: dari Band Nidji, Wamenbud, hingga Hengkang dari PSI

Selasa, 10 November 2026 | 00.24 WIB

Giring Ganesha Resmi Mundur dari PSI: Ungkap Sudah Tidak Sejalan - Image
Politik

Giring Ganesha Resmi Mundur dari PSI: Ungkap Sudah Tidak Sejalan

Senin, 9 November 2026 | 23.58 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore