Video Pengunduran Diri Giring hanya Berlatar Bendera Merah Putih dan Foto Prabowo, Tanpa Gibran

JawaPos.com - Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud) Giring Ganesha resmi undur diri dari anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal yang menjadi sorotan adalah tidak masuknya foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sebagai latar belakang video Giring.

Pernyataan pengunduran diri Giring diketahui diunggahnya dalam video di Instagram. Background video yang dibuatnya hanya menampakkan Bendera Merah Putih di sisi kanan dan foto Presiden Prabowo Subianto di sisi kiri.

Hal ini pun menuai sorotan dari netizen. Salah satunya influencer yang terkenal mendukung pemerintahan Prabowo, Zarry Hendrik.

"Background cukup manis. Merah Putih dan Pak Presiden," tulisnya di kolom komentar, dikutip Senin (9/11).

Tak adanya foto Gibran yang berdampingan dengan Prabowo pun disadari netizen lain.

"Parah foto Gibran gak ada," tulis akun bms.underground.

Tak ada pernyataan lebih lanjut terkait tak adanya foto Gibran dalam pernyataan pengunduran diri Giring.

Sebelumnya, ia turut menyinggung kepercayaan Presiden Prabowo Subianto yang mengajaknya bergabung dalam pemerintahan sebagai Wakil Menteri Kebudayaan.

Giring mengungkapkan, Prabowo pernah menelepon dan mengajaknya berjuang bersama dalam pemerintahan pada September 2024. Ajakan tersebut langsung disambutnya tanpa keraguan.

"Saya juga masih ingat betul sekitar bulan September 2024, Bapak Prabowo Subianto menelepon dan mengajak saya berjuang bersama di dalam pemerintahan yang akan beliau pimpin. Tanpa ragu saya menjawab, 'Siap Bapak Prabowo, siap Bapak Presiden'," katanya di Instagram, Senin (9/11).

Mantan vokalis Nidji itu menyebut bahwa selama dua tahun mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Kebudayaan, dirinya mendapat banyak pengalaman sekaligus semakin memahami tanggung jawab dalam melayani bangsa dan negara.

Namun dalam perjalanan politiknya di PSI, Giring merasa terdapat sejumlah hal yang tidak lagi sejalan dengan perjuangannya sejak awal.

"Namun dalam perjalanan berpartai, saya merasa ada hal-hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal," ungkapnya.

Setelah melalui pertimbangan pribadi, Giring mengaku telah memutuskan mundur dari keanggotaan PSI pada pekan lalu. Keputusan tersebut kemudian disampaikannya secara terbuka melalui pernyataan pamit kepada keluarga besar partai.