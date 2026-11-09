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Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 10 November 2026 | 03.45 WIB

Video Pengunduran Diri Giring hanya Berlatar Bendera Merah Putih dan Foto Prabowo, Tanpa Gibran

Pernyataan video pengunduran diri Giring Ganesha sebagai anggota PSI (Instagram Giring) - Image

Pernyataan video pengunduran diri Giring Ganesha sebagai anggota PSI (Instagram Giring)

JawaPos.com - Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud) Giring Ganesha resmi undur diri dari anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal yang menjadi sorotan adalah tidak masuknya foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sebagai latar belakang video Giring.

Pernyataan pengunduran diri Giring diketahui diunggahnya dalam video di Instagram. Background video yang dibuatnya hanya menampakkan Bendera Merah Putih di sisi kanan dan foto Presiden Prabowo Subianto di sisi kiri.

Hal ini pun menuai sorotan dari netizen. Salah satunya influencer yang terkenal mendukung pemerintahan Prabowo, Zarry Hendrik.

"Background cukup manis. Merah Putih dan Pak Presiden," tulisnya di kolom komentar, dikutip Senin (9/11).

Tak adanya foto Gibran yang berdampingan dengan Prabowo pun disadari netizen lain.

"Parah foto Gibran gak ada," tulis akun bms.underground.

Tak ada pernyataan lebih lanjut terkait tak adanya foto Gibran dalam pernyataan pengunduran diri Giring. 

Sebelumnya, ia turut menyinggung kepercayaan Presiden Prabowo Subianto yang mengajaknya bergabung dalam pemerintahan sebagai Wakil Menteri Kebudayaan.

Giring mengungkapkan, Prabowo pernah menelepon dan mengajaknya berjuang bersama dalam pemerintahan pada September 2024. Ajakan tersebut langsung disambutnya tanpa keraguan.

Editor: Estu Suryowati
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