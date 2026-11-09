Giring Ganesha Resmi Mundur dari PSI: Ungkap Sudah Tidak Sejalan

JawaPos.com - Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud) Giring Ganesha mengumumkan pengunduran dirinya dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Keputusan besar ini diambil setelah ia merasa ada prinsip dalam kepartaian yang tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai perjuangannya sejak awal terjun ke dunia politik.

Pengumuman tersebut disampaikan Giring secara terbuka melalui akun Instagram pribadinya.

"Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang, minggu lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)," ujar Giring, Senin (9/11).

Dalam pernyataannya, ia mengenang kembali awal mula langkah politiknya yang didasari oleh cita-cita sederhana sebagai pelayan publik untuk membawa perbaikan nyata bagi Indonesia.

Giring menceritakan bahwa perjalanan politiknya telah memberikan banyak pengalaman, persahabatan, serta pelajaran hidup yang sangat berharga.

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Ia juga mengenang momen saat dirinya mendapat panggilan dari Prabowo Subianto pada September 2024 untuk bergabung dalam jajaran pemerintahan.

"Tanpa ragu saya menjawab Siap Bapak Prabowo, siap Bapak Presiden," ujar Giring dalam pernyataan resminya.

Ia mengaku, dua tahun pengabdiannya sebagai Wakil Menteri Kebudayaan membuatnya semakin memahami besarnya tanggung jawab dalam melayani bangsa.