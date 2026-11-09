Giring Ganesha Resmi Mundur dari PSI: Ungkap Sudah Tidak Sejalan

Giring Ganesha resmi keluar dari PSI. (Dimas Choirul/Jawapos.com)
JawaPos.com - Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud) Giring Ganesha mengumumkan pengunduran dirinya dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Keputusan besar ini diambil setelah ia merasa ada prinsip dalam kepartaian yang tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai perjuangannya sejak awal terjun ke dunia politik.
Pengumuman tersebut disampaikan Giring secara terbuka melalui akun Instagram pribadinya.
"Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang, minggu lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)," ujar Giring, Senin (9/11).
Dalam pernyataannya, ia mengenang kembali awal mula langkah politiknya yang didasari oleh cita-cita sederhana sebagai pelayan publik untuk membawa perbaikan nyata bagi Indonesia.
Giring menceritakan bahwa perjalanan politiknya telah memberikan banyak pengalaman, persahabatan, serta pelajaran hidup yang sangat berharga.
Ia juga mengenang momen saat dirinya mendapat panggilan dari Prabowo Subianto pada September 2024 untuk bergabung dalam jajaran pemerintahan.
"Tanpa ragu saya menjawab Siap Bapak Prabowo, siap Bapak Presiden," ujar Giring dalam pernyataan resminya.
Ia mengaku, dua tahun pengabdiannya sebagai Wakil Menteri Kebudayaan membuatnya semakin memahami besarnya tanggung jawab dalam melayani bangsa.
Pengalaman ini sekaligus memperkuat tekadnya untuk terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022