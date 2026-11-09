Dasco Sebut DPR akan Terima Aspirasi Pemakzulan Gibran Sesuai Ketentuan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (22/9).
JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa pihaknya akan menerima aspirasi berbagai pohak terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aspirasi tersebut nantinya akan diproses melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku di DPR.
Dasco mengatakan, DPR belum bisa menentukan langkah lebih lanjut karena masa sidang baru akan dibuka pada Selasa (10/11). Selain itu, DPR masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan Ijazah Gibran sebelum membahas perkembangan persoalan tersebut secara resmi.
"Memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco.
Ia menjelaskan, pembicaraan mengenai aspirasi tersebut sejauh ini masih berlangsung secara informal di antara anggota lintas fraksi. Belum ada pembahasan resmi karena DPR masih berada dalam masa reses.
"Secara informal masih pembahasan lintas fraksi karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme mereka akan minta pembahasan secara resmi," tuturnya.
Namun, Dasco menegaskan bahwa pembukaan masa sidang besok belum berarti aspirasi pemakzulan Gibran langsung dibahas atau diputuskan. Sebab, masih ada tahapan yang harus dilalui sesuai tata tertib dan mekanisme internal DPR.
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"Besok itu baru pembukaan masa sidang sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," jelasnya.
Ia menambahkan, DPR memiliki sejumlah mekanisme yang harus dijalankan sebelum menentukan langkah terkait aspirasi tersebut. Karena itu, Dasco meminta publik menunggu proses setelah masa sidang kembali dibuka.
"Adapun yang tadi ditanyakan melalui mekanisme-mekanisme yang ada tentunya kita juga ada beberapa mekanisme yang memang juga menurut peraturan tata tertib itu juga harus dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ada," pungkasnya.
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