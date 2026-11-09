Bahlil Dituding Terlibat Penyadapan Presiden, Golkar: Tidak Ada Main 2 Kaki dalam Politik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. (Istimewa)

JawaPos.com - Golkar menegaskan dukungannya kepada Ketua Umum Bahlil Lahadalia dalam memimpin partai. Semua kader bekerja tegak lurus, tidak boleh bersikap spukaltif atau bermain dua kaki.

Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Golkar, Datuk H Said Aldi Al Idrus mengatakan, jajaran kader OKP Karya Kekaryaan Partai Golkar, termasuk AMPG satu suara mendukung Bahlil.

AMPG bersama OKP Karya Kekaryaan akan membentuk tim untuk menelusuri pihak-pihak yang menjadi biang kerok munculnya fitnah kepada Bahlil. Partai akan menjaga nama baik ketua umum.

"Di bawah kepemimpinan Ketum Bahlil Lahadalia,Pembinaan Pemuda dikelola dengan baik oleh Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Kekaryaan," kata Said, Senin (9/11).

Sebagai Ketua Umum AMPG, Said mengingatkan kepada kader muda agar tidak bertindak gegabah. Kader yang melanggar akan dikenakan sanksi tegas.

"Tidak ada di dalam politik main dua atau tiga kaki. Saat ini, Ketum Bahlil Lahadalia harus sama sama kita kawal dalam kondisi normal atau tidak normal kalau ada kader yang main main akan kita sikat atau kita selesaikan secara adat," jelasnya.

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