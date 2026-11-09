Bahlil Dituding Terlibat Penyadapan Presiden, Golkar: Tidak Ada Main 2 Kaki dalam Politik

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia menepis kabar yang mengarahkan bahwa dirinya terlibat dalam kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia berniat melakukan somasi hingga menempuh jalur hukum atas beredarnya kabar tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Bahlil saat menyampaikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD I Golkar Maluku pada Sabtu (7/11). Meski tidak menyebut nama, Bahlil menyebutkan bahwa ada senior berkacamata yang pintar bicara dalam siniar atau podcast.
”Senior saya yang merasa paling pintar bicara, sering pakai kacamata orangnya, di podcast, saya bilang kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya (terlibat kasus dugaan penyadapan), buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi. Kalau tidak, saya akan proses secara hukum,” ucap Bahlil.
Politisi yang juga menteri energi dan sumber daya mineral itu menyatakan bahwa kabar luas di media sosial itu berbahaya. Dia bahkan menyebut, tuduhan dirinya terlibat dalam penyadapan tersebut sama berbahayanya dengan ilegal akses yang terjadi.
”Apa maksudnya memberikan berita-berita yang kurang bagus? Membangun persepsi macam-macam itu. Nah, ini menurut saya nggak sehat,” sesalnya.
Karena itu, Bahlil menegaskan kembali, semua pihak yang menyebarkan informasi dengan tendensi mengarah kepada dirinya untuk segera membuktikan. Jika tidak terbukti, dia akan melakukan somasi hingga melaporkan kepada aparat penegak hukum agar ditindak.
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Jawa Pos
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