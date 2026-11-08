Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Penulis: Sabik Aji Taufan
Senin, 9 November 2026 | 05.28 WIB

Kecam Penyadapan Presiden, Surya Paloh: Bukan Semakin Maju, Kita Bergerak Mundur

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh usai rangkaian HUT ke-15 NasDem di Jakarta Pusat. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)

 

JawaPos.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku kecewa atas peristiwa penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan pihak lainnya. Dia menilai tindakan para pelaku telah membuat kemunduran bagi bangsa.
 
“Di saat bangsa-bangsa lain sudah bergerak lebih maju lagi untuk mengantarkan kemajuan bangsanya. Kita masih berputar-putar pada masalah yang sebetulnya memprihatinkan kita,” kata Surya usai acara rangkaian HUT ke-15 NasDem di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/11).
 
Tindakan seperti ini dianggap tidak perlu terjadi. Sebab, telah mencoreng nama baik bangsa.
 
“Coba berbicaralah kita dengan rasa empati yang ada pada diri kita, akal sehat kita, apa ini artinya bagi kita? Ini artinya, kita bukan semakin maju, kita bergerak mundur ke belakang, itu yang kita harus cegah,” imbuhnya.
 
 
Menurutnya, sesama anak bangsa tidak boleh saling menjatuhkan. Semuanya harus bersatu demi kepentingan bangsa.
 
“Ini harus jelas, kita harus cegah, tidak lagi memberikan kesempatan hanya bermain-main di antara satu sama lain bagi dasar kepentingan-kepentingan sesaat,” jelasnya.
 
Atas dasar itu, Surya mengingatkan kepada semua anak bangsa agar bersatu untuk memajukan bangsa. Semua masalah yang melanda bangsa ini perlu dukungan dari berbagai pihak agar terselesaikan.
 
“Masa depan bangsa ini memerlukan kehadiran semua anak-anak bangsa ini yang terpanggil kesadarannya. Bahwa mereka bahagia yang tidak terlepaskan untuk ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan apakah itu kesedihan, keprihatinan, atau kegembiraan yang sedang kita alami. Itu maksudnya saya,” pungkasnya.

4 Jenderal Jadi Tersangka

Bareskrim Polri menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan ilegal akses dan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
 
Ketiganya adalah Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
 
"Penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka LSP, AS, dan EH," kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam saat merilis kasus di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11).
 
Ketiga tersangka diduga kuat telah melakukan penyadapan kepada nomor presiden. Penyidik mengantongi alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status hukum mereka.
 
"Ketiga tersangka telah melakukan penyadapan kepada nomor telepon presiden negara republik Indonesia, pejabat negara, media, tokoh ormas, dan pengusaha," imbuh Asep.
 
Setelah dilakukan pengembangan aksus, Bareskrim Polri menetapkan satu tersangka lainnya yakni Irjen Pol Slamet Uliandi. Dia diduga sebagai pemegang otoritas proses penyadapan.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Ada Idham Azis Dalam Pertemuan Prabowo dengan 10 Mantan Kapolri di Hambalang - Image
Nasional

Tak Ada Idham Azis Dalam Pertemuan Prabowo dengan 10 Mantan Kapolri di Hambalang

Senin, 9 November 2026 | 04.43 WIB

Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Ada Tito Karnavian - Image
Nasional

Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Ada Tito Karnavian

Senin, 9 November 2026 | 03.07 WIB

Wamen HAM Kecam Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo, Imbau Tak Tikam dari Belakang - Image
Nasional

Wamen HAM Kecam Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo, Imbau Tak Tikam dari Belakang

Senin, 9 November 2026 | 02.13 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas

6

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

7

Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung

10

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore