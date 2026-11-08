Kecam Penyadapan Presiden, Surya Paloh: Bukan Semakin Maju, Kita Bergerak Mundur

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh usai rangkaian HUT ke-15 NasDem di Jakarta Pusat. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku kecewa atas peristiwa penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan pihak lainnya. Dia menilai tindakan para pelaku telah membuat kemunduran bagi bangsa.

“Di saat bangsa-bangsa lain sudah bergerak lebih maju lagi untuk mengantarkan kemajuan bangsanya. Kita masih berputar-putar pada masalah yang sebetulnya memprihatinkan kita,” kata Surya usai acara rangkaian HUT ke-15 NasDem di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/11).

Tindakan seperti ini dianggap tidak perlu terjadi. Sebab, telah mencoreng nama baik bangsa.

“Coba berbicaralah kita dengan rasa empati yang ada pada diri kita, akal sehat kita, apa ini artinya bagi kita? Ini artinya, kita bukan semakin maju, kita bergerak mundur ke belakang, itu yang kita harus cegah,” imbuhnya.

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Menurutnya, sesama anak bangsa tidak boleh saling menjatuhkan. Semuanya harus bersatu demi kepentingan bangsa.

“Ini harus jelas, kita harus cegah, tidak lagi memberikan kesempatan hanya bermain-main di antara satu sama lain bagi dasar kepentingan-kepentingan sesaat,” jelasnya.

Atas dasar itu, Surya mengingatkan kepada semua anak bangsa agar bersatu untuk memajukan bangsa. Semua masalah yang melanda bangsa ini perlu dukungan dari berbagai pihak agar terselesaikan.

“Masa depan bangsa ini memerlukan kehadiran semua anak-anak bangsa ini yang terpanggil kesadarannya. Bahwa mereka bahagia yang tidak terlepaskan untuk ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan apakah itu kesedihan, keprihatinan, atau kegembiraan yang sedang kita alami. Itu maksudnya saya,” pungkasnya.