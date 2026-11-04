Prabowo Pecat Jenderal Listyo Sigit dari KSP, Tunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo jadi Plt

JawaPos.com - Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dipecat dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Pemberhentian jenderal bintang empat ini dilakukan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lain.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, keputusan pemberhentian tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani langsung oleh Prabowo.
"Bapak Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan," kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11).
Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Prabowo menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan.
Penunjukan Ariyo dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi KSP tetap berjalan selama belum ada pejabat definitif yang ditetapkan.
"Untuk sementara beliau (Presiden) menunjuk Letnan Jenderal Ario Windutomo," jelasnya.
Diketahui, Ariyo Windutomo saat ini menjabat sebagai Sekretaris Presiden. Dengan penunjukan tersebut, Ario Windutomo untuk sementara dipercaya menjalankan tugas Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Listyo Sigit.
Sebagaimana diketahui, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
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Ketiga tersangka itu di antaranya, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN) selaku Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH) selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Sespim Lemdiklat Polri. Mereka telah dilakukan penahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
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