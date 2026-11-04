SBY Gelisah Listyo cs Diduga Sadap Presiden: Rakyat Tidak Tentram dan Takut

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Humas ITS)
JawaPos.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan kegelisahan dan kekhawatiran, bahwa rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri
Pernyataan tersebut disampaikan SBY di tengah mencuatnya dugaan penyadapan terhadap telepon seluler Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Secara khusus, ia mengungkapkan kegelisahannya melihat kondisi politik dan kehidupan bernegara di Indonesia.
SBY menilai, dinamika politik yang berkembang belakangan ini menunjukkan adanya praktik perebutan kekuasaan yang mengabaikan nilai-nilai moral dan etika.
Dia pun mempertanyakan kondisi politik nasional yang dinilai semakin jauh dari prinsip-prinsip demokrasi yang berkeadaban.
"Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral," kata SBY dalam cuitan pada akun media sosial X, Rabu (4/11).
Menurut dia, praktik politik yang tidak mengindahkan moralitas berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ia khawatir, kondisi tersebut membuat rakyat merasa kehilangan rasa aman ketika menjalani kehidupan sehari-hari.
"Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri," tegas SBY.
SBY menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kembali menghidupkan praktik politik yang menjunjung tinggi peradaban, etika, serta moralitas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022