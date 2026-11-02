Komisi III DPR Desak Polri Evaluasi Kapolda Jateng Pasca Penggerebekan Pesantren di Sukoharjo

JawaPos.com - Penggerebekan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Qur'an di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng), memantik reaksi dari Komisi III DPR. Tidak hanya meminta Polri mengevaluasi kapolres Sukoharjo, legislator di DPR juga mendesak Korps Bhayangkara mengevaluasi kapolda Jateng.

Anggota Komisi III DPR Abdullah menegaskan hal itu dalam keterangan resminya pada Senin (2/11). Menurut dia, penggerebekan tersebut patut dipertanyakan lantaran diduga tidak mengedepankan prosedur hukum dan prinsip perlindungan terhadap warga sipil, khususnya anak-anak.

Menurut Abdullah, petugas kepolisian seharusnya melakukan pemeriksaan dengan cara yang lebih humanis dan menghormati lingkungan pesantren. Jika membutuhkan keterangan para santri, polisi bisa datang baik-baik dan memanggil para santri untuk dimintai keterangan di kantor polisi.

”Bukan dengan membawa laras panjang pada dini hari, mendobrak pintu, kemudian memaksa para santriwati keluar dalam kondisi belum mengenakan hijab. Mereka dibentak dan diintimidasi. Cara seperti ini jelas tidak bisa dibenarkan,” kata dia tegas.

Legislator PKB itu juga memberikan sorotan pada fakta yang menyebutkan bahwa mayoritas santriwati masih berusia di bawah umur. Karena itu, tindakan aparat kepolisian semestinya mempertimbangkan aspek perlindungan anak, psikologis, serta penghormatan terhadap lingkungan pendidikan dan keagamaan.

Abdullah mengungkapkan bahwa penggerebekan tersebut merugikan pihak pesantren dan berpotensi menimbulkan trauma bagi para santriwati. Terlebih, dia menilai, keterkaitan para santri dengan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi Babi masih perlu dibuktikan melalui proses hukum yang jelas.

”Jangan sampai proses penegakan hukum justru mengorbankan anak-anak yang sedang menuntut ilmu. Tuduhan harus dibuktikan, bukan dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang berlebihan terhadap lingkungan pesantren,” imbuhnya.

Karena itu, Abdullah menyatakan bahwa kapolda Jateng dan kapolres Sukoharjo harus bertanggung jawab atas tindakan personel di lapangan. Dia juga meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengambil langkah tegas dengan mencopot kedua pejabat tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban.