2 Tahun Prabowo-Gibran, Eks Anggota DPR Minta Rakyat Ikut Sukseskan Asta Cita

Presiden Prabowo Subianto. (Antara)

JawaPos.com - Politikus sekaligus eks Anggota DPR RI, Kamran Mochtar Podomi menilai, rakyat memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program-program tersebut diyakini sulit direalisasikan bila hanya bergantung kepada pemerintah.

Hal itu disampaikan Kamran dalam diskusi publik dan Refleksi Dua Tahun Asta Cita bertema Merawat Toleransi, Menguatkan Ekonomi Biru.

Kamran menyampaikan, melalui Asta Cita diharapkan berbagai sumber daya Indonesia bisa memberikan manfaat besar bagi pembangunan. Perlu ada realiasi yang benar agar tujuan tersebut tercapai.

“Untuk menuju supaya seluruh kebijakan itu dapat dieksekusi secara pemerintahan dan tidak melanggar aturan, baik aturan di dalam negeri ataupun aturan internasional, maka Asta Cita ini tidak bisa berhenti,” kata Kamran, Minggu (1/11).

Kamran menilai delapan program tersebut merupakan agenda besar yang membutuhkan upaya luar biasa dalam pelaksanaannya. Karena itu, diperlukan kesadaran dan keterlibatan seluruh masyarakat agar program tersebut dapat terealisasi secara maksimal.

“Agar bisa terealisasi secara maksimal, delapan program ini harus dieksekusi dengan penuh kesadaran oleh seluruh warga negara Indonesia,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Umum PPK Manado, Dendi Budiman mengatakan, pemerintah memiliki program yang baik melalui Asta Cita. Tinggal realisasinya yang dibutuhkan.

“Pak Prabowo betul-betul ingin kedaulatan bangsa bisa diwujudkan melalui kedaulatan energi dan pangan. Semoga ini bisa terwujud,” kata Dendi.

Dia berharap diskusi serupa dapat terus berlanjut sehingga aktivis dan masyarakat sipil bisa berperan aktif dalam mewujudkan kedaulatan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

“Kita berharap, diskusi seperti ini tidak hanya berakhir di sini, tetapi terus berlanjut sehingga peran kita sebagai aktivis, sebagai masyarakat sipil, itu betul-betul bisa diwujudkan menuju kedaulatan kita sebagai satu bangsa dan menuju Indonesia emas 2045,” tandasnya.