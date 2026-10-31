Anggota DPR Minta RUU Perampasan Aset Atur Mekanisme Pemulihan Aset Korban Investasi Bodong

JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset mengatur mekanisme pengembalian aset hasil kejahatan kepada korban investasi bodong. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan pemulihan kerugian masyarakat.

"Tindak pidana investasi bodong perlu diatur secara tegas dalam RUU Perampasan Aset. Jangan sampai negara berhasil menghukum pelakunya, tetapi pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban justru tidak berjalan sebagaimana mestinya," kata Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dilansir dari Antara, Sabtu (31/10).

Legislator bidang penegakan hukum tersebut mengatakan RUU Perampasan Aset perlu mengatur mekanisme pengembalian aset secara terperinci, termasuk batas waktu, jenis aset yang dapat dirampas, dan prosedur penyalurannya kepada korban.

Menurut dia, kepastian aturan diperlukan agar pengembalian aset kepada korban tidak berlarut-larut setelah aset hasil kejahatan ditemukan dan dirampas.

Ia menekankan bahwa aset hasil kejahatan yang dirampas perlu diprioritaskan untuk memenuhi hak korban yang telah diverifikasi, sepanjang hak tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum.

"Prioritasnya harus jelas, yaitu memulihkan hak masyarakat yang dirugikan. Jangan sampai aset hasil kejahatan sudah dikuasai negara, tetapi hak korban belum mendapatkan penyelesaian yang layak," ujarnya.

Dia juga meminta aparat penegak hukum menindak pelaku investasi bodong sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta menelusuri aliran dana hasil kejahatan untuk mengidentifikasi aset yang disembunyikan atau dialihkan kepada pihak lain.

Ia mencontohkan perkara investasi aplikasi Binomo yang menjerat pemengaruh Indra Kenz.