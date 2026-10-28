Mahasiswa Bakal Turun ke Bundaran HI, Sahroni Minta Polisi Pastikan Demo Berjalan Aman

Mahasiswa dari BEM UI dan aliansi mahasiswa lainnya saat menggelar unjuk rasa. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polda Metro Jaya melakukan pengamanan demo 28 Oktober 2026 dengan humanis. Penjagaan kepada para mahasiswa harus dilakukan agar penyampaian pendapat berjalan lancar.

“Terkait demonstrasi mahasiswa yang akan dilakukan hari ini, saya minta agar Polisi tolong jaga adik-adik saya, mahasiswa yang sedang demo," kata Sahroni.

Menurutnya, menyampaikan aspirasi di muka umum merupakan hak warga negara Indonesia. Aparat keamanan harus memastika tidak ada gangguan selama proses unjuk rasa berlangsung.

"Pastikan semuanya berjalan lancar dan aman, karena ini memang salah satu cara menyampaikan kritik yang dilindungi undang-undang,” jelasnya.

Di sisi lain, Sahroni menyakini, mahasiswa tidak akan berbuat onar selama demonstrasi. Oknum-oknum tertentu yang selama ini menunggangi demo hingga terjadi kerusuhan.

“Dan saya yakin kalau ada pengerusakan-pengerusakan, itu bukan dilakukan oleh mahasiswa. Karena mahasiswa ini memahami betul bahwa demo tidak seperti itu. Jadi kalau sampai ada pengerusakan, itu pasti ada pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab,” tandasnya.

Mahasiswa Bawa 5 Tuntutan