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Penulis: Muhammad Ridwan
Selasa, 27 Oktober 2026 | 22.06 WIB

Viral Video Jokowi Tanpa Topi, Warganet Bilang Efek Mikirin Rakyat hingga Banyak Masalah

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/10). - Image

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/10).

JawaPos.com - Penampilan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi perhatian warganet setelah sebuah video yang memperlihatkan dirinya tanpa mengenakan topi beredar di media sosial. 

Momen tersebut terjadi saat Jokowi menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/10).

Dalam video yang beredar, Jokowi tampak mengenakan kemeja putih. Ia terlihat tersenyum, menyapa warga, serta melayani sejumlah orang yang menghampirinya untuk berjabat tangan di sekitar mobil yang ditumpanginya.

Meski demikian, perhatian warganet justru tertuju pada penampilan rambut Jokowi yang terlihat lebih jelas tanpa penutup kepala. Sejumlah pengguna media sosial menyoroti bagian atas kepalanya yang tampak mengalami penipisan rambut.

Momen tersebut menjadi perbincangan lantaran Jokowi cukup sering terlihat mengenakan topi ketika menghadiri berbagai kegiatan publik. 

Video itu kemudian memunculkan beragam tanggapan dari warganet. Sebagian mengomentari perubahan penampilan Jokowi, sementara lainnya melontarkan candaan mengenai rambutnya. 

Salah satu netizen menyebut rontoknya rambut Jokowi dampak dari 10 tahun memikirkan rakyat. "Efek 10 tahun mikirin rakyat," tulis @aswar_2r.

Sementara, netizen lainnya justru menuding bahwa rambut Jokowi yang rontok akibat banyak masalah. "Rambutnya rontok banyak masalah," komentar @dg_degee.

Sedangkan akun lainnya justru mendoakan Jokowi agar selalu diberikan kesehatan. "Sehat bahagia selalu, panjang umur pak Jokowi dan tetap semangat," tulis @ellasako17.

Editor: Sabik Aji Taufan
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