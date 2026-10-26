Panja RUU Perampasan Aset Dibentuk, Pembahasan Dikebut untuk Disahkan Sebelum 15 Desember 2026

JawaPos.com - Panitia kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) resmi dibentuk dalam rapat internal antara pimpinan komisi beserta para kepala kelompok fraksi (Kapoksi) di Komisi III DPR.

Dalam rapat tersebut, disepakati Panja RUU Perampasan Aset diketuai oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandrasebagai Wakil Ketua.

"Menyepakati menunjuk saya, Habiburokhman, sebagai Ketua Panja dan saudara Soedeson Tandra sebagai Wakil Ketua Panja," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, dilansir dari Antara, Senin (26/10).

Dia mengatakan bahwa Komisi III DPR RI juga sepakat mempercepat jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang semula dimulai pada masa sidang November mendatang, menjadi dimulai saat ini ketika masih masa reses.

Menurut dia, percepatan jadwal tersebut dilakukan agar pengesahan RUU Perampasan Aset bisa dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Desember 2026.

Dalam rangkaian RDPU itu, dia mengatakan bakal ada 20 elemen masyarakat yang terdiri dari organisasi mahasiswa, dosen, advokat, dan cendekiawan.

"Kalau mungkin yang jauh-jauh, berhalangan hadir ke sini, ya, bisa memberikan masukan secara tertulis yang bisa disampaikan kepada Sekretariat Komisi III DPR RI," katanya.

Baca Juga:RUU Perampasan Aset Perlu Mekanisme Pengawasan yang Kuat

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana ditargetkan rampung paling lambat 15 Desember 2026.