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Muhammad Ridwan
Minggu, 25 Oktober 2026 | 20.19 WIB

KDM Dikabarkan Akan Masuk PSI dan Duet dengan GIbran pada Pilpres 2029 Mendatang

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dikabarkan akan bergabung dengan PSI dan duet dengan Wapres Gibran untuk Pilpres 2029 mendatang. (Tim Media KDM) - Image

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dikabarkan akan bergabung dengan PSI dan duet dengan Wapres Gibran untuk Pilpres 2029 mendatang. (Tim Media KDM)

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM dikabarkan akan bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Rencana gabungnya KDM akan diumumkan bertepatan dengan rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo deklarasi menjadi ketua umum partai berlambang Gajah, pada awal November mendatang.

Terkait adanya kabar gabungnya KDM ke partainya, Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron membantahnya. Begitu juga soal rencana KDM akan diduetkan dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2029 mendatang.

"Kabar burung saja. Tidak pernah ada pertemuan dengan pimpinan PSI bahkan dibicarakan internal. KDM sudah berada di partai besar, partai pemenang dan sudah cocok disana," tukasnya.

Bro Ron menyebut. partainya masih setia untuk menduetkan Gibran dengan Prabowo selaku Ketum Partai Gerindra.

"Untuk saat ini belum berubah, dukung Prabowo-Gibran sampai selesai," tukasnya.

Sementara itu, terkait kabar Jokowi yang  akan mendeklarasikan diri menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bro Ron mengatakan, terdapat permintaan dari sejumlah kader di daerah yang mengusulkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua umum. 

Atas usulan itu, ia pun menyampaikan langsung saat dirinya berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Rabu (21/10).

"Waktu ke Solo, saya menyampaikan aspirasi beberapa pengurus daerah," kata Bro Ron dikonfirmasi JawaPos.com, Minggu (25/10).

Bro Ron menyatakan, PSI sangat terbuka terhadap usulan setiap kader. Karena itu, usulan tersebut masih menjadi pembahasan di tingkat internal.

Editor: Kuswandi
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