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Sabik Aji Taufan
Minggu, 25 Oktober 2026 | 16.10 WIB

Bahlil Jadi Menteri Top of Mind, Golkar Anggap Karena Kebijakannya Dirasakan Langsung Rakyat

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memimpin ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Selasa (20/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

 

JawaPos.com - Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menjadi menteri paling diingat publik atau top of mind. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil jejak pendapat nasional terhadap kinerja pemerintah.
 
Politikus Partai Golkar, Arief Rosyid Hasan menilai, temuan ini didapat karena kebijakan Bahlil selama 2 tahun menjabat mendapat atensi publik. Banyak juga kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
 
"Kebijakan yang memberikan ruang kepada rakyat kecil, mulai dari pengelolaan sumur minyak rakyat, pertambangan rakyat, hingga menjaga harga BBM bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan, merupakan bagian dari upaya menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan negara berpihak kepada rakyat," kata Arief, Minggu (24/10). 
 
Sekretaris Akademi Partai Golkar ini menyampaikan, keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan investasi maupun peningkatan produksi nasional. 
 
 
"Keberpihakan ekonomi tidak cukup diwujudkan melalui pertumbuhan investasi dan peningkatan produksi nasional. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, memperoleh manfaat dari sumber daya alam, serta terlindungi daya belinya," imbuhnya.
 
Arief menyampaikan, kebijakan Bahlil seperti sumur minyak rakyat diyakini bisa memperkuat kedaulatan ekonomi. Kemudian tidak menaikannya harga BBM subsidi tidak lain untuk menjaga daya beli masyarakat.
 
"Presiden Prabowo berulang kali menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam pandangan saya, kebijakan Bahlil mengenai sumur rakyat dan tambang rakyat memperlihatkan upaya membuka akses ekonomi yang lebih luas," katanya.
 
Arief juga menyoroti kebijakan transisi energi yang dijalankan Bahlil. Menurutnya, dorongan terhadap pengembangan berbagai sumber energi bersih turut membuat kebijakan Bahlil menarik perhatian generasi muda.
 
"Selain itu, kebijakan Menteri Bahlil terhadap transisi energi, dengan mendorong berbagai alternatif sumber energi bersih di Indonesia menjadikannya kini digandrungi orang muda," ungkapnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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