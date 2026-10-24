Datangi Lokasi Karhutla Kalsel, PKB Perintahkan Pemadaman Tuntas hingga Beri Layanan Kesehatan

Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal saat mendatangi lokasi karhutla di Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. (PKB)

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal memerintahkan kepada kadernya di Kalimantan Selatan (Kalsel) agar memastika proses pemadaman karhutla tuntas. Selain itu, masyarakat terdampak harus mendapat pengecekan kesehatan.

Cucun sudah datang langsung ke lokasi karhutla di Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Jumat (23/10). PKB mengingatkan kepada para kadernya agar memiliki kepedulian kepada warga terdampak.

"Kami datang bersama teman-teman PKB Kalsel untuk bersilaturahmi sekaligus membawa sedikit bantuan. Semoga Bapak-Ibu diberi kekuatan dan keselamatan, dan musibah kebakaran ini segera tuntas." kata Cucun.

Dia menyampaikan, perlu ada mitigasi serius terhadap warga terdampak di sekitar karhutla. Apalagi yang tinggal di dekat titik api.

Karena itu, ia meminta anggota DPRD dari Fraksi PKB di Kota Banjarbaru dan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi dan memitigasi bahaya karhutla terhadap kesehatan masyarakat.

"Saya minta DPRD Fraksi PKB di Banjarbaru dan Fraksi PKB Propinsi Kalsel mengawal tiga hal, yaitu pemadaman sampai bara gambut benar-benar mati, layanan kesehatan gratis bagi warga terpapar asap, dan kepastian anggaran daerah untuk penanganan ini," imbuhnya.

Di sisi lain, Cucun meminta kepada masyarakat setempat agar meningkatkan kewaspadaan. Terutama dalam menjaga anak-anak. Pasalnya dekatnya titik api dengan permukiman berisiko meningkatkan bahaya.

“Semoga kita cepat diberikan hujan oleh Allah, bukan hanya di sini, tetapi juga di Kalimantan dan seluruh Indonesia. Semoga semua diberi kesehatan. Jaga anak-anak, Bapak-Ibu, dan hati-hati semuanya, apalagi kebakaran ini dekat sekali dengan permukiman,” jelasnya.

Sementara itu, salah seorang warga, Rudini, mengaku senang menerima bantuan dari PKB. Ia menyebut bantuan tersebut menjadi yang pertama diterima dirinya dan warga di lingkungan tempat tinggalnya sejak karhutla melanda wilayah tersebut.

“Alhamdulillah, terima kasih bantuannya. Ini baru pertama saya dan warga di sini terima,” kata Rudini.

Warga juga mengharapkan bantuan pengobatan gratis. Sebab, sejumlah warga mulai merasakan keluhan pernapasan.

“Saya berharap juga ada bantuan pengobatan dari PKB untuk warga, karena banyak yang mengalami sesak napas,” tandasnya.