Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Jumat, 23 Oktober 2026 | 18.42 WIB

Kapolda Jateng Berani Temui Massa Demo, Sahroni Nilai Sikap Humanis Bisa Menjaga Ketertiban

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan (tengah) bersama Dirreskrimsus Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Taufik Hidayat (kiri). 

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai Polri telah menunjukan sikap humanis dalam pengamanan unjuk rasa. Hal itu tergambar dari cara Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan  saat menemui langsung massa demo 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Semarang.
 
Sahroni mengatakan, sikap humanis harus ditunjukan oleh setiap anggota Polri. Bahkan seorang pimpinan berani menemui massa tanpa pengamanan besar-besaran.
 
“Saya mengapresiasi pendekatan humanis yang dilakukan Kapolda Jateng kepada massa aksi. Ini wujud nyata slogan pak Kapolri, yaitu polisi bersama masyarakat," kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (23/10).
 
Menurutnya, pendekatan seperti ini bisa memberikan kesan positif kepada massa. Sehingga, massa akan lebih mudah dikenadalikan.
 
 
"Tanpa pengawalan, tanpa suara tinggi, betul-betul hanya memberikan pengarahan agar massa aksi damai. Beginilah seharusnya, polisi harus menjadi garda terdepan penjamin kebebasan berpendapat. Karena kalau pendekatannya baik, massa aksi juga pasti tertib dan damai," jelasnya.
 
Tindakan seperti ini diharapkan bisa ditiru di Polda-Polda lain. Sehingga tidak perlu menggunakan tindakan represif.
 
“Saya harap semua Polda juga melakukan pendekatan-pendekatan humanis kepada massa aksi di wilayahnya masing-masing. Tidak perlu ada tindakan berlebih, terutama untuk aparat di lapangan," imbuhnya.
 
Sahroni mengatakan, menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, aparat perlu melakukan pengamanan secara humanis.
 
"Jika ada demo menyuarakan pendapat, biarkan saja, itu hak warga negara. Tidak boleh dilarang dan tidak boleh mendapat represi. Semua sama-sama berharap untuk kebaikan negeri,” pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Anev Lantas se-Indonesia, Kakorlantas Tekankan Pentingnya Pelayanan Polantas yang Humanis - Image
Nasional

Anev Lantas se-Indonesia, Kakorlantas Tekankan Pentingnya Pelayanan Polantas yang Humanis

Rabu, 12 Agustus 2026 | 02.48 WIB

Kombes I Made Agus Resmi Jabat Dirgakkum, Korlantas Bakal Fokus Penegakan Hukum Humanis dan Optimalisasi ETLE - Image
Nasional

Kombes I Made Agus Resmi Jabat Dirgakkum, Korlantas Bakal Fokus Penegakan Hukum Humanis dan Optimalisasi ETLE

Kamis, 11 Juni 2026 | 19.33 WIB

Siap Jalankan Operasi Patuh 2026, Polri Optimalkan ETLE dan Pendekatan Humanis - Image
Nasional

Siap Jalankan Operasi Patuh 2026, Polri Optimalkan ETLE dan Pendekatan Humanis

Sabtu, 6 Juni 2026 | 05.20 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore